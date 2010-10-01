Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия обошла США и догоняет Европу

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В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).
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Россия обошла США и догоняет Европу

Коммерсантъ17:57

Цены на электричество в России оказались выше, чем в США

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