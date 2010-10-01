Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия обошла США и догоняет Европу

В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).
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Россия обошла США и догоняет Европу

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Цены на электричество в России оказались выше, чем в США

URA.Ruвчера в 20:01

Российские предприятия платят за электричество больше, чем в Европе и США

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Самолет с неисправным оборудованием экстренно сел в Шереметьево

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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке

Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке В поисках замены банковским вкладам физические лица все активнее выходят на фондовый рынок.
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Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
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Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
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«Лейкерс» обыграли «Миннесоту» в матче НБА. Дэвис набрал 50 очков

"Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 142:125 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни может прекратить свою работу по вине президента США Дональда Трампа.
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Омский «Авангард» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ

Омский "Авангард" обыграл казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова

Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
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Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
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Политика

Глава Amazon хочет работать с Пентагоном

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, основатель компании Amazon Джефф Безос на форуме по безопасноти в Калифорнии выказал поддержку Министерству обороны США и призвал другие компании не отказываться от сотрудничества с ведомством.
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Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости 07 декабря в 09:32
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В Иркутской области произошел пожар в общежитии колледжа

В общежитии педагогического колледжа в поселке Бохан в Иркутской области произошел пожар.
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Политика

Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
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В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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В Челябинске собираются запретить снюс

Представитель управления по контролю за оборотом наркотиков областного ГУ МВД Дмитрий Сорокин рассказал, что бороться с употреблением снюса не получается: изготавливаемый сейчас продукт содержит ударную дозу никотина, но не включает в себя табак, такой бестабачный снюс законом не запрещен.
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Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров должен покинуть свой пост.
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Гуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»

Миллиардер из Красноярска, учредитель «Алании» Владимир Гуриев сменил Владимира Габулова на посту президента клуба.
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Фигурное катание

Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При

Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Мойка78 вчера в 06:21
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
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В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

RT на русском 06 декабря в 23:00
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