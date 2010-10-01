Экономика
КоммерсантъРоссия обошла США и догоняет Европу
В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:18, Ашберн
Происшествия
Самолет с неисправным оборудованием экстренно сел в Шереметьево
Направлявшийся из Челябинска в Москву самолет приземлился в аэропорту Шереметьево утром в понедельник с неисправным бортовым оборудованием.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Происшествия
Глава Тамбовской области прокомментировал смерть вице-губернатора
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
«Вкусвилл» запустит маркетплейс
Политика
Сегодня Владимир Путин примет участие в саммите «нормандской четверки»
Сегодня в Париже после трехлетней паузы пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Франции, ФРГ и Украины.
Экономика
Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке
Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке В поисках замены банковским вкладам физические лица все активнее выходят на фондовый рынок.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи теперь могут создавать напоминания.
Общество
Наталья Котова назначила главным дорожником Челябинска экс-силовика
Заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству назначен Максим Куляшов.
Общество
Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной»
Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
Общество
Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине
Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Политика
FT: КНР через три года откажется от сделанных за рубежом компьютеров
Власти КНР отдали распоряжение через три года полностью отказаться от использования в общественных организациях и государственных учреждениях компьютерной техники и программного обеспечения, которые были созданы за рубежом, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.
Баскетбол
«Лейкерс» обыграли «Миннесоту» в матче НБА. Дэвис набрал 50 очков
"Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 142:125 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Политика
Der Spiegel: мировая торговля может рухнуть за несколько дней
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни может прекратить свою работу по вине президента США Дональда Трампа.
Хоккей
Омский «Авангард» обыграл «Ак Барс» в домашнем матче КХЛ
Омский "Авангард" обыграл казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Футбол
Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова
Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
Политика
В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Политика
Глава Amazon хочет работать с Пентагоном
Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, основатель компании Amazon Джефф Безос на форуме по безопасноти в Калифорнии выказал поддержку Министерству обороны США и призвал другие компании не отказываться от сотрудничества с ведомством.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Происшествия
В Иркутской области произошел пожар в общежитии колледжа
В общежитии педагогического колледжа в поселке Бохан в Иркутской области произошел пожар.
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Здоровье
В Челябинске собираются запретить снюс
Представитель управления по контролю за оборотом наркотиков областного ГУ МВД Дмитрий Сорокин рассказал, что бороться с употреблением снюса не получается: изготавливаемый сейчас продукт содержит ударную дозу никотина, но не включает в себя табак, такой бестабачный снюс законом не запрещен.
Футбол
Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров должен покинуть свой пост.
Футбол
Гуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»
Миллиардер из Красноярска, учредитель «Алании» Владимир Гуриев сменил Владимира Габулова на посту президента клуба.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Общество