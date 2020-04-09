Энергетика

REGNUMREGNUMВ Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
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с чего всё началось

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти в четверг, 9 апреля. Крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия требовал от России сократить добычу больше, чем на 1,5 млн барр. в сутки, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю.
РБКвчера в 13:23

Подробнее о событии

Reuters: Россия готова сократить нефтедобычу максимум на 2 млн баррелей в сутки

Коммерсантъ05:06

Россия согласилась снизить добычу нефти на 14%

Известия04:56

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

РБКвчера в 13:23

Россия может сократить добычу нефти

Хакасия-Информ00:56

В Минэнерго заявили, что Россия готова сократить добычу в рамках ОПЕК+ на 14%

ТАССвчера в 14:06

Что Россия выигрывает в нефтяной войне

РИА Новости01:00

В Минэнерго подтвердили готовность России сократить добычу в рамках ОПЕК+

ФАНвчера в 14:14
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Комментарии

Общество

Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Газета.Ru 04:03
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

Путин ввел выплаты безработным родителям с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что будут осуществляться выплаты безработным родителям с детьми в размере 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс вчера в 09:01
Происшествия

На Урале продлили арест гендиректору «Титановой долины»

Екатеринбург, 9 апреля 2020, 10:58 — REGNUM Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в отношении генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
REGNUM 03:58
Общество

У 35 жителей Вологодской области подтвердился коронавирус

Число заболевших в области достигло 35 человек. Диагноз подозревают ещё у семи череповчан и трёх вологжан.
Медиа-Центр 35media.ru 04:38
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Эксперты отметили лучшие региональные инициативы по борьбе с COVID-19

Пермский край, Мурманская область и Карелия возглавили рейтинг 10 лучших региональных инициатив по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, составленного Центром политической конъюнктуры, рейтинг имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 05:00
Экономика

Путин предложил дать отсрочку по уплате страховых взносов

Президент Владимир Путин на совещании с главами регионов предложил предоставить отсрочку по уплате страховых взносов с фонда оплаты труда всем предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 09:46
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru 04:27
Общество

Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 22

Количество подтвержденных инфицированных коронавирусом в Башкирии за день увеличилось на шесть человек, до 22-х, сообщил сегодня на совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.
Коммерсантъ Уфа 03:19
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия

При пожаре в доме престарелых в Москве пострадали 16 человек

РИА Новости вчера в 23:46
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Здоровье

В Приморье развернут стационарные инфекционные госпитали

На базе приморских больниц во Владивостоке, Уссурийске и Находке в случае ухудшения эпидемиологической обстановки развернут инфекционные госпитали, где в общей сложности будет около 950 коек для больных с COVID-19.
Российская газета 03:56
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Авто

В России Hyundai Solaris получил безопасную версию

Как стало известно изданию speedme.ru, в России в продаже появилась лимитированная версия корейского седана Hyundai Solaris, получившая название Prosafety.
SpeedMe 07 апреля в 08:36
Здоровье

В Пермском крае выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом.
Рифей-Пермь 03:58
Общество

Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию

Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
РИА Новости 03:32
Здоровье

Иркутская область получит 134 миллиона рублей для больниц в условиях пандемии

В Иркутскую область поступит на это 110 и 24 миллиона рублей соответственно, сообщили в правительстве региона.
Иркутск Сегодня 03:00
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 15:35
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $32 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $32 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service вчера в 03:41
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Общество

Умерла раскрывшая связь Клинтона и Левински экс-сотрудница Белого дома

Бывшая сотрудница Белого дома и Пентагона Линда Трипп, раскрывшая любовную связь экс-президента США Билла Клинтона с Моникой Левински, скончалась в возрасте 70 лет, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ее зятя Томаса Фоули.
РИА Новости вчера в 21:40
Происшествия

Жителя Воронежской области оштрафовали за нарушение самоизоляции

Воронеж, 9 апреля 2020, 10:40 — REGNUM 15 тыс. рублей заплатит житель Воронежской области за нарушение режима обязательной самоизоляции.
REGNUM 03:40
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Политика

Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с эпидемией коронавируса.
РИА Новости 04:52
Авто

Volkswagen хочет использовать синтетическое топливо для ДВС

Volkswagen Group, будучи таким крупным автопроизводителем с несколькими брендами под своим эгидой, может позволить себе инвестировать значительные средства в электрификацию без необходимости откладывать двигатель внутреннего сгорания на задний план.
SpeedMe 06 апреля в 09:33
Общество

Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»

Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать интернет-сообщество, где пропагандируется отказ от самоизоляции из-за COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Происшествия

У семи жителей Калужской области подтвержден коронавирус

Еще у одного жителя Калужской области подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 06 апреля в 06:28
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