Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ Минэнерго сообщили о готовности России сократить добычу нефти

Как сообщило РБК со ссылкой на свои источники, Москва ждет таких действий от США, Канады, Мексики, Норвегии и других экспортеров с добычей 70 млн баррелей в день. Ранее в Минэнерго подтвердили, что Россия поучаствует в заседании ОПЕК+, которое состоится 9 апреля.
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В Минэнерго заявили о готовности России сократить добычу нефти

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Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

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Коммерсантъ14:25

В Минэнерго подтвердили готовность России сократить добычу в рамках ОПЕК+

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