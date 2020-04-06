Энергетика

РБКРБКРоссия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК+. Тогда общее сокращение участников сделки составило 1,7 млн барр. в сутки.
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Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти в четверг, 9 апреля. Крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия требовал от России сократить добычу больше, чем на 1,5 млн барр. в сутки, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю.
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