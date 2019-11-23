Диалог идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с Турцией и Норвегией о поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100. О переговорах с Норвегией по вопросу поставок SSJ-100 сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

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Шоу-бизнес Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фотографии с актрисой Мария Потапова объяснила, что все совместные фотографии с Анастасией Завротнюк были удалены из фанатского аккаунта и это никак не связано с самочувствием звезды.

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Общество Минтранс не ожидает открытия чартеров в Египет в 2019 году Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждёт от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.