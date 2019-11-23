Политика
REGNUMНорвегия и Турция заинтересовались самолетами SSJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с Турцией и Норвегией о поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100. О переговорах с Норвегией по вопросу поставок SSJ-100 сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Читать в источнике
Оценить15
Диалог идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет.
— Денис Мантуров, российский политикТелеканал 360° 09:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:29, Ашберн
Политика
В МВФ заявили о прогрессе в дискуссии с Украиной о кредитовании
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о достижении прогресса в дискуссиях с Украиной о новой программе кредитования страны, заявил руководитель миссии Рон ван Роден.
Авто
Компания Kia презентовала новый кроссовер Kia KX3
Южнокорейский автопроизводитель KIA презентовал на автосалоне в Гуанчжоу новый компактный кроссовер KIA KX3.
Авто
Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров
Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Со своей практики, и основываясь на опыте коллег, Мясников отмечает, что часто, как это ни парадоксально, россияне игнорируют серьезные симптомы, но при этом с теми проблемами, которые можно решить самостоятельно, бегут к врачу или вызывают «скорую помощь».
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена, сообщил источник
Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
Экономика
Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
Политика
Новак назвал сроки следующей встречи по транзиту газа через Украину
Следующая встреча, посвященная вопросу продления соглашения на транзит российского газа через территорию Украины, состоится на следующей неделе.
Общество
Госдума запретила продавать смартфоны без российских приложений
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который запрещает продажу электронной техники, в том числе смартфонов и компьютеров, без российского программного обеспечения.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские акты о льготах и правах
Председатель «Единой России» премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что нормативные акты, установившие льготы и права граждан в советский период, отменены не будут.
Теннис
Хачанов проиграл Шаповалову в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Происшествия
Марш памяти трансгендеров в центре Киева не обошелся без задержаний
В Киеве в субботу, 23 ноября, прошел марш по случаю Международного дня памяти трансгендеров.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фотографии с актрисой
Мария Потапова объяснила, что все совместные фотографии с Анастасией Завротнюк были удалены из фанатского аккаунта и это никак не связано с самочувствием звезды.
Политика
Путин заявил об угрозе сдачи России «словоблудами-конъюнктурщиками»
В ходе съезда премьер-министр России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия должна сохранить политическое лидерство.
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Общество
Севший на мель у Одессы танкер связали с контрабандой нефтепродуктов
Севший на мель неподалеку от Одессы танкер «Делфи» мог использоваться для контрабанды нефтепродуктов.
Политика
Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»
Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
Политика
Нарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Соединённых Штатов причастны к политическому кризису в Боливии.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Общество
Минтранс не ожидает открытия чартеров в Египет в 2019 году
Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждёт от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Общество
Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери
Авто
Названа дата старта продаж Lada Vesta с CVT
Продажи LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. начнутся 25 ноября.