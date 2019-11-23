МОСКВА, 23 ноября. / ТАСС/. РФ обсуждает с Норвегией поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщил в субботу ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

с чего всё началось

Диалог идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет.

Турция может купить у России пассажирские самолёты Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Переговоры о таких поставках уже идут, сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Россия обсуждает с Турцией поставки самолётов SSJ 100 и МС-21

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