Политика
News.ruРоссия обсуждает с Турцией поставки самолётов SSJ 100 и МС-21
Турция может купить у России пассажирские самолёты Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Переговоры о таких поставках уже идут, сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
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Диалог идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет.
— Денис Мантуров, российский политикТелеканал 360° 09:48
с чего всё началось
МОСКВА, 23 ноября. / ТАСС/. РФ обсуждает с Норвегией поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщил в субботу ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.ТАСС07:08
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Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Наука
Исследователи впервые научно описали движение пчелы в воде
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес певицы из-за ее планов выступить в России связана с "каким-то заказом".
Происшествия
Два внедорожника столкнулись в Сахалинской области
Политика
Самарцы принимают участие в работе съезда «Единой России»
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Общество
В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии
Происшествия
Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка
Убийство воров в законе в Сухуме произошло на глазах маленькой девочки. Видео опубликовал в субботу, 23 ноября, Telegram-канал «Подъем».
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Авто
Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров
Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
Футбол
«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе снимки с супругой.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Общество
МЧС предложило закрепить в законе понятие «оправданного риска»
В документе отмечается, что урегулирование на законодательном уровне путем внесения изменений в Федеральный закон позволит исключить правовую неопределенность применения понятия "оправданного риска", а также позволит решить вопросы обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ.
Здоровье
Врач назвала десять продуктов, способных заменить лекарства
Врач Франциска Рубин в беседе в журналом Focus рассказала, какие продукты могут заменить лекарства и укрепят здоровье.
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Хоккей
«Вашингтон» проиграл. Овечкин отметился жестким силовым приемом
В текущем сезоне россиянин успел отметиться несколькими очень жесткими силовыми приёмами против соперников и в игре с "Кэнакс" провел очередной хит.
Наука
Алкоголизм может проявляться на генетическом уровне
Специалисты провели ряд экспериментов над грызунами, результаты которых показали, что генетические факторы могут быть решающими в развитии алкоголизма.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Здоровье
Рекомендации Росздравнадзора по управлению качеством медицинской деятельности внедряют 155 ЛПУ
Практические рекомендации Росздравнадзора «Интегрированная система управления качеством и безопасностью медицинской деятельности» внедряются в 155 медицинских организациях страны, 25 из которых уже подтвердили соответствие изложенным в них требованиям.
Общество
Доронина попросила Путина урегулировать ситуацию во МХАТе
Футбол
«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес
"Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".
Фигурное катание
Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при
Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Политика
Сенат Боливии одобрил новые выборы президента
Верхняя палата парламента Боливии одобрила законопроект, открывающий путь к новым выборам президента, передает AFP.
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.