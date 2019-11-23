Политика

News.ruNews.ruРоссия обсуждает с Турцией поставки самолётов SSJ 100 и МС-21

Турция может купить у России пассажирские самолёты Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Переговоры о таких поставках уже идут, сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
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Денис Мантуров
Диалог идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет.
— Денис Мантуров, российский политикТелеканал 360° 09:48
с чего всё началось

Россия и Норвегия обсуждают поставки SSJ-100

МОСКВА, 23 ноября. / ТАСС/. РФ обсуждает с Норвегией поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщил в субботу ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
ТАСС07:08

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ОАК заявила о переговорах с Турцией о поставках самолетов SSJ-100 и МС-21

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Вести.Ru07:17

Россия обсуждает с Норвегией поставки SSJ-100

Российская газета08:08
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Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

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Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
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Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров

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Футбол

«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ

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Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
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Сенат Боливии одобрил новые выборы президента

Верхняя палата парламента Боливии одобрила законопроект, открывающий путь к новым выборам президента, передает AFP.
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Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
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