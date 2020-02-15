Политика
РБКРоссия обвинила Нидерланды в уклонении от расследования крушения MH-17
В Генеральной прокуратуре России считают, что Нидерланды уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования катастрофы Boeing «Малазийских авиалиний» в Донецкой области в 2014 году.
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Технологии
Российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы
С 1 июля 2020 года смартфоны и умные часы уже смогут продаваться с российскими аудиовизуальными сервисами, картами, поиском и антивирусом.
Политика
Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Здоровье
У вернувшегося с Гавайев японца обнаружили коронавирус
У мужчины из Японии, вернувшегося из отпуска с Гавайских островов, подтвердили заражение новым коронавирусом Covid-19, сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата Гавайи (США).
Политика
Зеленский выступил за патрулирование границы с Россией в Донбассе вместе с ОБСЕ, ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на продвижение идеи совместного патрулирования с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик границы С Россией в Донбассе во время подготовки к местным выборам.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Хоккей
Буллит Панарина был засчитан правильно
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Общество
В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции
В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
Общество
В Китае из-за коронавируса в карантин попали банкноты
Прежде всего, убедились, что новые банкноты доступны населению.
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Общество
МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года
По данным МВД, в период действия предыдущей антинаркотической стратегии (2010 - 2020 годы) правоохранительными органами было выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 млн) из которых тяжкие и особо тяжкие.
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.
Происшествия
Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину
Шоу-бизнес
Лицо сына от Тимати впервые показала Анастасия Решетова
В середине октября 2019 года Анастасия Решетова родила рэперу Тимати наследника, мальчика назвали Ратмир.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Политика
В Госдуме оценили предложение Зеленского провести «выборы в Крыму»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Политика
МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о «папе» и «маме»
Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о том, что, пока он возглавляет государство, в России будут только понятия «папа» и «мама», а не «родитель №1» и «родитель №2».
Общество
На круизном судне в Японии еще 67 человек заразились коронавирусом
На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает агентство Киодо со ссылкой на минздрав Японии.
Шоу-бизнес
Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой
Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
Армия и оружие
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Армия и оружие
Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Футбол
Рамос хочет продлить контракт с «Реалом» до 2023 года, идут переговоры
Рамос хочет продлить контракт, истекающий в 2021 году, чтобы ничего не отвлекало его от подготовки к чемпионату мира в 2022 году.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Политика
Нарусову возмутило голосование по Конституции
По мнению Нарусовой, всенародное голосование по поправкам будет объективным, только если россиянам предложат голосовать «блоками»: отдельно за поправки социального характера, отдельно — за политические.
Общество
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".