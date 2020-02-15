В Генеральной прокуратуре России считают, что Нидерланды уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования катастрофы Boeing «Малазийских авиалиний» в Донецкой области в 2014 году.

Россия обвинила Нидерланды в уклонении от расследования крушения MH-17

Политика В Госдуме оценили желание Зеленского провести выборы в Крыму Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал желание президента Украины Владимира Зеленского провести выборы на всей территории Незалежной, а также в Крыму.

Биатлон Союз биатлонистов назвал причины дисквалификации Слепцовой и Устюгова Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию российских олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.

Политика Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.

Общество Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Политика Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.

Общество Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.

Общество В РАН объявили о завершении зимы в Москве Зима в столице закончилась и не вернется — начался переход в весну, рассказал заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семенов в беседе с агентством "Москва".

Общество В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.

Авто В России отзывают 20-летние автомобили BMW В сообщении ведомства указано, что компания BMW отзовет более 1 600 автомобилей в РФ, среди которых оказались модели 3-серии.

Политика Лавров оценил отношения России и Турции Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.

Происшествия В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий Полиция начала проверку после публикаций о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.

Футбол «Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА "Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".

Политика Кремль уточнил, что Путин сказал Зеленскому Пресс-служба офиса украинского президента сообщила о том, что в ходе разговора Зеленский и Путин поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019 года, а также положительно отозвались о заключении контракта на транзит российского газа по территории республики, подписанного накануне.