Политика
РБКРоссия обвинила Нидерланды в уклонении от расследования крушения MH-17
В Генеральной прокуратуре России считают, что Нидерланды уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования катастрофы Boeing «Малазийских авиалиний» в Донецкой области в 2014 году.
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Политика
В Госдуме оценили желание Зеленского провести выборы в Крыму
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал желание президента Украины Владимира Зеленского провести выборы на всей территории Незалежной, а также в Крыму.
Политика
МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
Биатлон
Союз биатлонистов назвал причины дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию российских олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.
Политика
Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
Спорт
Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом
Гаджеты
Появился первый рендер Google Pixel 5
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Общество
В Цхинвале прошел митинг в память об участниках войны в Афганистане
Митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел 15 февраля в Цхинвале. Об этом сообщает агентство «Рес».
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Политика
Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала
Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Футбол
Главный тренер «Спартака» Тедеско может покинуть клуб
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может покинуть клуб, сообщает Sportwetten24.com.
Общество
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Общество
Ширвиндт назвал информацию о своем уходе из Театра сатиры трепотней
Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию об уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры.
Общество
В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Зима в столице закончилась и не вернется — начался переход в весну, рассказал заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семенов в беседе с агентством "Москва".
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Авто
В России отзывают 20-летние автомобили BMW
В сообщении ведомства указано, что компания BMW отзовет более 1 600 автомобилей в РФ, среди которых оказались модели 3-серии.
Политика
Лавров оценил отношения России и Турции
Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
Здоровье
Эти признаки помогают определить высокий уровень сахара в крови
Как сообщает ToDay News Ufa, эти пять основных признаков, говорят о высоком уровне сахара в крови организма человека.
Происшествия
В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий
Полиция начала проверку после публикаций о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
Футбол
«Ростов» сыграл вничью с АИКом в товарищеском матче
В товарищеском матче на сборе в Испании «Ростов» встречался со шведским клубом АИК.
Происшествия
При стрельбе в Берлине погиб один человек
Неизвестные открыли огонь в Берлине, в результате чего погиб 42-летний мужчина.
Футбол
«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА
"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Политика
Кремль уточнил, что Путин сказал Зеленскому
Пресс-служба офиса украинского президента сообщила о том, что в ходе разговора Зеленский и Путин поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019 года, а также положительно отозвались о заключении контракта на транзит российского газа по территории республики, подписанного накануне.
Армия и оружие
Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
Политика
МИД Польши призвал ЕС и США вместе противостоять России
Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности призвал перестать культивировать фантом "российской угрозы" и перейти к налаживанию диалога.
Политика
Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией
Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.