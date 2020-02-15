Политика

РБКРБКРоссия обвинила Нидерланды в уклонении от расследования крушения MH-17

В Генеральной прокуратуре России считают, что Нидерланды уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования катастрофы Boeing «Малазийских авиалиний» в Донецкой области в 2014 году.
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Россия обвинила Нидерланды в уклонении от расследования крушения MH-17

РБК05:29

Генпрокуратура оценила отказ Нидерландов в проведении суда по делу MH17 в России

Газета.Ru04:32

Россия оценила отказ Нидерландов в просьбе самостоятельного суда по делу MH17

Lenta.ru04:59

Генпрокуратура раскритиковала отказ Нидерландов судить подозреваемых по делу MH17 в России

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Генпрокуратура отреагировала на отказ Нидерландов передать дело MH17

RT на русском04:41

Генпрокуратура ответила на отказ Нидерландов судить подозреваемых по делу MH17 в РФ

Известия04:40

В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17

РИА Новости05:02
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Политика

В Госдуме оценили желание Зеленского провести выборы в Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал желание президента Украины Владимира Зеленского провести выборы на всей территории Незалежной, а также в Крыму.
РЕН ТВ 08:16
Политика

МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
РИА Новости 10:25
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

Газета.Ru 06:11
Биатлон

Союз биатлонистов назвал причины дисквалификации Слепцовой и Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию российских олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.
РБК 05:07
Политика

Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
РБК 07:02
Спорт

Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом

РИА Новости 09:52
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Появился первый рендер Google Pixel 5

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Биатлон

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Вести.Ru 09:49
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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Общество

В Цхинвале прошел митинг в память об участниках войны в Афганистане

Митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел 15 февраля в Цхинвале. Об этом сообщает агентство «Рес».
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Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
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Политика

Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала

Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Rusvesna.su 05:12
Футбол

Главный тренер «Спартака» Тедеско может покинуть клуб

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может покинуть клуб, сообщает Sportwetten24.com.
Газета.Ru 10:11
Общество

ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

Lenta.ru 05:18
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Газета.Ru вчера в 13:46
Общество

Ширвиндт назвал информацию о своем уходе из Театра сатиры трепотней

Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию об уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры.
Известия 07:17
Общество

В РАН объявили о завершении зимы в Москве

Зима в столице закончилась и не вернется — начался переход в весну, рассказал заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семенов в беседе с агентством "Москва".
РИА Новости вчера в 20:10
Общество

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
BFM.ru 05:14
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Авто

В России отзывают 20-летние автомобили BMW

В сообщении ведомства указано, что компания BMW отзовет более 1 600 автомобилей в РФ, среди которых оказались модели 3-серии.
Tvoe-avto.com 13 февраля в 08:13
Политика

Лавров оценил отношения России и Турции

Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
Lenta.ru 11:00
Здоровье

Эти признаки помогают определить высокий уровень сахара в крови

Как сообщает ToDay News Ufa, эти пять основных признаков, говорят о высоком уровне сахара в крови организма человека.
ToDay News Ufa 12 февраля в 06:35
Происшествия

В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий

Полиция начала проверку после публикаций о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
РИА Новости 10:25
Футбол

«Ростов» сыграл вничью с АИКом в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Испании «Ростов» встречался со шведским клубом АИК.
Чемпионат 11:54
Происшествия

При стрельбе в Берлине погиб один человек

Неизвестные открыли огонь в Берлине, в результате чего погиб 42-летний мужчина.
Газета.Ru 10:54
Футбол

«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА

"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Газета.Ru вчера в 18:20
Политика

Кремль уточнил, что Путин сказал Зеленскому

Пресс-служба офиса украинского президента сообщила о том, что в ходе разговора Зеленский и Путин поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019 года, а также положительно отозвались о заключении контракта на транзит российского газа по территории республики, подписанного накануне.
Вести.Ru вчера в 10:26
Армия и оружие

Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску

Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
News.ru вчера в 00:32
Политика

МИД Польши призвал ЕС и США вместе противостоять России

Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности призвал перестать культивировать фантом "российской угрозы" и перейти к налаживанию диалога.
Вести.Ru 12:10
Политика

Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией

Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.
РИА Новости 11:35
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