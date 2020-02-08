Политика

РБКРБКРоссия обвинила Норвегию в нарушении договора по архипелагу Шпицберген

Посольство России в Норвегии заявило, что Осло нарушает обязательства по договору об архипелаге Шпицберген. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
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с чего всё началось
По мнению российской стороны, распространённом на официальной странице
 дипмиссии в Facebook, Норвегия нарушает свои обязательства по этому договору, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа».
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