с чего всё началось

Посольство России в Норвегии заявило, что Осло нарушает обязательства по договору об архипелаге Шпицберген. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по архипелагу Шпицберген

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Происшествия Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.

Экономика Айсен Николаев встретился с главой «Росгеологии» Сергеем Горьковым Актуальные вопросы проведения геологоразведочных работ на территории Якутии обсудили глава республики Айсен Николаев и генеральный директор – председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков, сообщили ЯСИА в пресс-службе главы и правительства региона.

Политика Израиль начал составлять карту Западного берега в рамках «сделки века» Израиль начал составлять карту земель, расположенных на Западном берегу реки Иордан, которые станут частью государства в соответствии с предлагаемым мирным планом американского лидера Дональда Трампа.

Общество Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.

Происшествия Три человека погибли при инциденте с самолетом в Стамбуле В среду стало известно, что следовавший из Измира пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines после посадки в условиях плохой погоды выкатился за пределы ВПП в аэропорту имени Сабихи Гёкчен, после чего пробил заграждение, упал в овраг и загорелся.

Шоу-бизнес 29-летняя Ида Галич родила первенца Звезда Instagram Ида Галич впервые стала мамой. В эту пятницу, 7 февраля, отец 29-летней Иды Галич сообщил о рождени внука.

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Экономика Дерипаска рассказал о подножках правительству Мишустина Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал снижение ключевой ставки до 6%. По мнению бизнесмена, такое решение Центрального банка — «первая подножка» в адрес нового правительства РФ.