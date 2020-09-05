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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия обвинила Запад и НАТО в создании веществ из группы «Новичок»

МИД России обвинило западные страны и специализированные структуры НАТО в причастности к созданию химвеществ из группы «Новичок». Об этом говорится в официальном комментарии ведомства по поводу ситуации вокруг состояния здоровья Алексея Навального.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

МИД ответил на обвинения Запада из-за ситуации с Навальным

РИА Новости08:27
Московский Комсомолец

РФ уличила страны НАТО в производстве веществ из группы «Новичок»

Московский Комсомолец08:08
Известия

МИД России обвинил страны Запада в работе над веществами группы «Новичок»

Известия08:14
RT на русском

В МИД России ответили на заявление ФРГ и Франции по Навальному

RT на русском08:13
URA.Ru

МИД России: страны НАТО причастны к производству «Новичка»

URA.Ru08:12
Газета.Ru

МИД РФ считает Запад и НАТО создателями химвеществ из семейства «Новичка»

Газета.Ru08:23
Lenta.ru

Россия обвинила Запад и НАТО в создании веществ из группы «Новичок»

Lenta.ru08:04

Грузия пообещала поднять свой флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Во время своего выступления на одном из участков центральной грузинской магистрали, лидер оппозиционной Лейбористской партии Шалва Нателашвили пообещал поднять флаг Грузии над российской военной базой, расположенной на территории Южной Осетии.
Внешнеэкономические связивчера в 14:19
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Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями

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Роналду пропустит матч с Хорватией из-за укуса пчелы

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