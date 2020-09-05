Россия обвинила Запад и НАТО в создании веществ из группы «Новичок»
Смотрите также
Лукашенко назвал главную задачу, проблему и обеспокоенность
Грузия пообещала поднять свой флаг над военной базой РФ в Южной Осетии
Собянин открыл Северный речной вокзал
Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом
В Татарстане задержали мужчину, напавшего с ножом на бывшую жену
Собянин заявил об отсутствии в России второй волны коронавируса
«Шинник» и «Знамя» стали соперниками «Ахмата» по группе в Кубке России
Адвокат Ефремова рассказал о готовности актера к суровому приговору
В Минске на акции протеста студентов начались задержания
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели около Крыма
Трамп заявил, что у него нет доказательств отравления Навального
Роналду пропустит матч с Хорватией из-за укуса пчелы
Доронин через суд потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги
Генсек НАТО предложил начать международное расследование по Навальному
У нас к вам запросы: ФРГ так и не предоставила РФ данных о Навальном
Россия обвинила Запад и НАТО в создании веществ из группы «Новичок»
Лукашенко назвал главную задачу, проблему и обеспокоенность
В Минске на акции протеста студентов начались задержания
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»
Собянин заявил об отсутствии в России второй волны коронавируса
В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc
Адвокат Ефремова рассказал о готовности актера к суровому приговору
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
В России вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО
В Калининграде нашли следы Янтарной комнаты
МИД России обвинило западные страны и специализированные структуры НАТО в причастности к созданию химвеществ из группы «Новичок». Об этом говорится в официальном комментарии ведомства по поводу ситуации вокруг состояния здоровья Алексея Навального.В источнике
Подробнее о событии