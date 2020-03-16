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Экономика ANEX Tour: турагентам не надо бояться удержания ФПР 16 марта участница марафона в поддержку турбизнеса #tourbussines_no_stress Яна Муромова (ANEX Tour) объяснила, как поступают туроператоры с возвратами средств туристам за туры, которые не состоялись из-за ограничений, введенных иностранными государствами.

Политика Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

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Армия и оружие Сотрудничество Ливии и Сирии поможет противостоять агрессии Турции Аналитик уверен, что совместная работа ЛНА и правительства САР должна помочь в борьбе с угрозой в лице джихадистов не в только в Сирии, но и в Ливии, куда наемники перебрасываются десятками и сотнями, дабы терроризировать мирное ливийское население под прикрытием ПНС и Турции.

Политика На Украине «слуг народа» отлавливают для проверки температуры Киев, 16 марта 2020, 20:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на вечер 16 марта пригласил к себе в офис парламентскую фракцию «Слуга народа» для проведения заседания.

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Политика Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время карантина из-за коронавируса можно бороться с демографическим кризисом, который есть в стране.

Общество Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.

Транспорт На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Экономика Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".