Коронавирус
BFM.ruРоссия объяснила ограничение въезда из Белоруссии
Ограничение въезда из Белоруссии в Россию было решено ввести, поскольку Минск не соблюдает рекомендованные ВОЗ меры по закрытию границ с третьими странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство РФ.
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Космос
Первый российский пуск на Луну намечен на 1 октября 2021 года
Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27".
Общество
Ракета «Союз» со спутником «Глонасс» стартовала с космодрома «Плесецк»
Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, 16 марта 2020, 21:46 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» успешно стартовала с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.
Экономика
ANEX Tour: турагентам не надо бояться удержания ФПР
16 марта участница марафона в поддержку турбизнеса #tourbussines_no_stress Яна Муромова (ANEX Tour) объяснила, как поступают туроператоры с возвратами средств туристам за туры, которые не состоялись из-за ограничений, введенных иностранными государствами.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Общество
Вице-губернатор Петербурга самоизолировался
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов ушел в самоизоляцию.
Авто
Toyota изобрела безупречный способ окраски автомобилей
В результате качество окраски значительно выше, чем возможно при воздушном распылении, потери краски не превышают 5%, а работающие по этой технологии окрасочные установки менее массивны и более энергоэффективны.
Общество
Московские кинотеатры будут продавать не больше 50 билетов на сеанс
Представитель объединенной киносети отметил, что киносеть будет контролировать количество реализуемых билетов как в кассах кинотеатров, так и проданных через онлайн-сервисы.
Армия и оружие
Сотрудничество Ливии и Сирии поможет противостоять агрессии Турции
Аналитик уверен, что совместная работа ЛНА и правительства САР должна помочь в борьбе с угрозой в лице джихадистов не в только в Сирии, но и в Ливии, куда наемники перебрасываются десятками и сотнями, дабы терроризировать мирное ливийское население под прикрытием ПНС и Турции.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете.
Политика
На Украине «слуг народа» отлавливают для проверки температуры
Киев, 16 марта 2020, 20:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на вечер 16 марта пригласил к себе в офис парламентскую фракцию «Слуга народа» для проведения заседания.
Армия и оружие
Бомбардировщик B-2 оказался бессилен перед чешским радаром
В распоряжении армии Вьетнама оказались пассивные РЛС чешского производства Vera-NG.
Энергетика
Королевство кривых зеркал: что происходит в Саудовской Аравии
В настоящее время Саудовская Аравия переживает не лучшие времена: развал сделки ОПЕК+ нанес серьезный удар по ценам на нефть, к тому же из-за коронавируса ослабли связи к основным торговым партнером ваххабитского королевства — Китаем.
Экономика
Белоусов заявил о двойном ударе по экономике России
Российская экономика испытывает двойной удар: на нее влияет падение цены на нефть и коронавирус.
Общество
ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
Политика
Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время карантина из-за коронавируса можно бороться с демографическим кризисом, который есть в стране.
Общество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
Музыка
Шнуров рассказал, останется ли Флорида Чантурия после Евровидения с группой «Ленинград»
Выступление на "Евровидении" вокалистки группы "Ленинград" Флориды Чантурии в составе группы Little Big не означает, что она покинет "Ленинград".
Биатлон
Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь
Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
Наука
Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом
Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Происшествия
Бывшего банкира сдали полиции вкладчики
Находившегося в розыске экс-главу Межтрастбанка поймали в его квартире Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.