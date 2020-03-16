Коронавирус

BFM.ruBFM.ruРоссия объяснила ограничение въезда из Белоруссии

Ограничение въезда из Белоруссии в Россию было решено ввести, поскольку Минск не соблюдает рекомендованные ВОЗ меры по закрытию границ с третьими странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство РФ.
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