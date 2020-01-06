Политика

Вести.RuВести.RuРоссия объяснила, почему заблокировала заявление СБ ООН по Ираку

Москва и Китай заблокировали заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
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Василий Небензя
Мы всегда резко осуждаем атаки на какие-либо посольства в любых странах. И мы резко осудили атаку на американское посольство. Заявление Совбеза ООН было уже практически готово, оно было согласовано с нами, когда последовала атака 3 января. Не учитывать это было невозможно.
— Василий Небензя, дипломатНТВ 14:23

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