Политика
Вести.RuРоссия объяснила, почему заблокировала заявление СБ ООН по Ираку
Москва и Китай заблокировали заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
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Мы всегда резко осуждаем атаки на какие-либо посольства в любых странах. И мы резко осудили атаку на американское посольство. Заявление Совбеза ООН было уже практически готово, оно было согласовано с нами, когда последовала атака 3 января. Не учитывать это было невозможно.
— Василий Небензя, дипломатНТВ 14:23
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Небензя объяснил, почему было заблокировано заявление по посольству США в СБ ООН
Российская газета14:31
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Политика
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