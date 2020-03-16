Коронавирус
Деловое.ТВРоссия объяснила причину ограничения въезда из Белоруссии
Правительство считает, что Минск не предпринимает необходимые меры для профлактики COVID-19 В частности, Белоруссия игнорирует рекомендацию ВОЗ по закрытию границ с рядом стран. В России предложили обратить внимание на соотношение выявленных случаев заболевания и численности населения там и в РФ.
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Общество
Король Испании лишил отца финансирования и сам отказался от наследства
Политика
Конституционный суд одобрил обнуление сроков Путина
Конституционный суд России поддержал пакет поправок к Конституции, предложенный Владимиром Путиным и одобренные ранее Госдумой и Советом Федерации, передает ТАСС.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Общество
Сбербанк начал привлекать к работе осужденных
Какую работу выполняют осужденные для Сбербанка Осужденные работают в отдельном офисном помещении с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним информационным системам банка.
Общество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
Общество
В Турции резко выросло число заразившихся коронавирусом
В Турции зарегистрированы 12 новых случаев заражения коронавирусом, заявил министр здравоохранения страны Фаахреттин Коджа 16 марта в Twitter.
Хоккей
«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»
Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Шоу-бизнес
Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу
Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
Общество
В России число заразившихся коронавирусом приблизилось к 100
Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100.
Шоу-бизнес
Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом
Голливудский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Общество
Во Франции ограничат передвижение людей
Власти Франции вводят на 15 дней с 17 марта ограничения на передвижение людей на территории страны.
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Футбол
21-летний испанский тренер скончался от коронавируса
21-летний испанский тренер Франсиско Гарсия скончался от коронавируса.
Здоровье
Школа в центре Москвы сообщила о заражении ученика коронавирусом
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 21 марта все общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования перейдут на работу в режиме свободного посещения.
Кино
Джеймс Ганн составил список фильмов для карантина
Режиссер рекомендует посмотреть эти фильмы дома во время карантина из-за коронавируса.
Здоровье
ПФР дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса
Если вы заболели простудой, а близкие родственники за последние две недели выезжали за границу, обязательно сообщите об этом врачу для назначения анализа на коронавирусную инфекцию.
Футбол
«Ливерпуль» имеет самый ценный состав в топ-5 лиг Европы
Первое место у «Ливерпуля» - стоимость 20 самых ценных футболистов команды составляет 1,405 миллиарда евро.
Культура
Сериал о дележе выигрыша «В шаге от рая» покажут на «России 1»
Политика
Трамп заявил о продлении пандемии коронавируса в США до августа
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в его стране в июле-августе.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Общество
«Аэрофлот» приостановил полеты в Казахстан из-за коронавируса
Авиакомпания «Аэрофлот» расширила список отмененных рейсов и приостановила полеты в Казахстан из-за коронавируса.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Политика
МИД Китая: Коронавирус могли занести в Ухань военные США
Коронавирус под кодом COVID-19 скорее всего завезли в китайский город Ухань провинции Хубэй, откуда стартовала вирусная вспышка, военные США, предполагает официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Экономика
Индексы США упали более чем на 10%
Фондовые индексы США в ходе торгов 16 марта показывают снижение на более чем 10%, сообщает "Интерфакс".
Общество
Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги
Общество
Банки начали переводить сотрудников на удаленную работу
В ближайшее время ГПБ «переведет большую часть работников на удаленный режим работы с сохранением обычной заработной платы».
Экономика
Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»
РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Политика
Зеленский готов ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости в стране будет введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.