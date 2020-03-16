Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВРоссия объяснила причину ограничения въезда из Белоруссии

Правительство считает, что Минск не предпринимает необходимые меры для профлактики COVID-19 В частности, Белоруссия игнорирует рекомендацию ВОЗ по закрытию границ с рядом стран. В России предложили обратить внимание на соотношение выявленных случаев заболевания и численности населения там и в РФ.
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Москва заявила, что Беларусь не выполняет рекомендации ВОЗ по коронавирусу

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Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии

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НТВ12:44

В правительстве объяснили ограничения въезда из Белоруссии

РИА Новости13:59
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Транспорт

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости 18:04
Футбол

Зенит — Урал 7:1

В матче "Зенит" – "Урал" 14 марта Малком забил свой первый гол в ворота противника.
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Аналитики назвали сроки возобновления роста мировой экономики

Возобновление роста мировой экономики начнется не раньше второго полугодия 2020 года.
Известия 19:49
Политика

Правительство запретило въезд иностранцам в Россию

О предстоящем запрете на въезд иностранцев в Россию премьер Михаил Мишустин сообщил по телефону белорусскому коллеге Сергею Румасу 15 марта.
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Минэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства

Минэкономразвития хочет сократить сроки и издержки процедуры и значительно увеличить размер погашения требований кредиторов, оно направило на согласование в министерства и ведомства такой законопроект.
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Дочь Ларисы Долиной решила признаться в любви маме артистки и ее ребенку.
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КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
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Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве

Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
Известия 06:45
Гаджеты

Подсистема Linux для Windows 10 будет распространяться с обновлениями

Редмонд, США, 16 марта 2020, 16:04 — REGNUM Подсистема Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) не будет включена в ядро операционной системы Window 10, а будет распространяться в виде обновлений по каналу Windows Update.
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Финансы

Bloomberg прогнозирует доллар по 97 рублей

Отмечается, что с 19 февраля доллар уже вырос на 18% по отношению к рублю.
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Microsoft запустила ресурс с информацией по пандемии коронавируса

Компания Microsoft запустила — на домене поисковика Bing — собственный ресурс с информацией по пандемии коронавируса COVID-19.
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Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Около берегов Индонезии в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Геологическая служба США.
РБК вчера в 23:37
Происшествия

Бывшего банкира сдали полиции вкладчики

Находившегося в розыске экс-главу Межтрастбанка поймали в его квартире Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.
Коммерсантъ 18:45
Происшествия

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Вести.Ru вчера в 11:05
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Общество

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 14:20
Общество

Онлайн-кинотеатры открыли доступ

Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 11:59
Происшествия

Предварительные тесты выявили коронавирус у жителя Красноярска

Как заявил РИА Новости краевой вице-премьер Алексей Подкорытов, предварительные тесты выявили коронавирус, в данный момент анализы пациента отправили в Новосибирск, в лабораторию "Вектор".
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35% представителей «Валенсии» Черышева заболели коронавирусом

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболели пять представителей «Валенсии», среди которых три футболиста — Эсекьель Гарай, Эльяким Мангаля и Хосе Луис Гайя.
Sport24.ru 16:58
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 2016 года опустилась ниже $30.
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Общество

Совбез ООН из-за вируса отложил все заседания до конца недели

Совет Безопасности ООН принял решение об отмене всех заседаний до конца недели из-за вспышки коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на несколько дипломатических источников в штаб-квартире ООН.
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Гаджеты

В базе данных EЭК появилось упоминание о новом iPad

С другой стороны, Apple традиционно представляет некоторые продукты именно в марте, что даёт надежду на то, что новый iPad может поступить в продажу в ближайшее время, как и новые MacBook Air и MacBook Pro, которые должны получить новые клавиатуры ножничного типа.
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Фильм «Бладшот» возглавил российский прокат в выходные

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Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру

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Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»

Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
Культуромания 04:48
Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
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Наука

В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса

Как сообщает портал NOS, ученые медицинского центра Erasmus из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
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Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток

Минэнерго в приложении к проекту Минтранса предлагает ввести квоты на вывоз угля в восточном направлении, исходя из принципа равномерности и пропорциональности отгрузкам в западном направлении, где спрос и цены на уголь ниже, чем на востоке.
РБК 17:00
Экономика

Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры

В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).
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Здоровье

Порядок оплаты расходов на оказание медпомощи за пределами республики утвердили в Якутии

Новый порядок оплаты расходов, связанных с направлением якутян в медицинские организации за пределами региона, утвердили на заседании правительства сегодня, 16 марта, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Якутия 24 06:20
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