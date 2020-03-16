Коронавирус
Деловое.ТВРоссия объяснила причину ограничения въезда из Белоруссии
Правительство считает, что Минск не предпринимает необходимые меры для профлактики COVID-19 В частности, Белоруссия игнорирует рекомендацию ВОЗ по закрытию границ с рядом стран. В России предложили обратить внимание на соотношение выявленных случаев заболевания и численности населения там и в РФ.
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Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Футбол
Зенит — Урал 7:1
В матче "Зенит" – "Урал" 14 марта Малком забил свой первый гол в ворота противника.
Экономика
Аналитики назвали сроки возобновления роста мировой экономики
Возобновление роста мировой экономики начнется не раньше второго полугодия 2020 года.
Политика
Правительство запретило въезд иностранцам в Россию
О предстоящем запрете на въезд иностранцев в Россию премьер Михаил Мишустин сообщил по телефону белорусскому коллеге Сергею Румасу 15 марта.
Экономика
Минэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства
Минэкономразвития хочет сократить сроки и издержки процедуры и значительно увеличить размер погашения требований кредиторов, оно направило на согласование в министерства и ведомства такой законопроект.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Долиной призналась в любви семье Юлии Началовой
Дочь Ларисы Долиной решила признаться в любви маме артистки и ее ребенку.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Происшествия
Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве
Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
Гаджеты
Подсистема Linux для Windows 10 будет распространяться с обновлениями
Редмонд, США, 16 марта 2020, 16:04 — REGNUM Подсистема Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) не будет включена в ядро операционной системы Window 10, а будет распространяться в виде обновлений по каналу Windows Update.
Финансы
Bloomberg прогнозирует доллар по 97 рублей
Отмечается, что с 19 февраля доллар уже вырос на 18% по отношению к рублю.
Технологии
Microsoft запустила ресурс с информацией по пандемии коронавируса
Компания Microsoft запустила — на домене поисковика Bing — собственный ресурс с информацией по пандемии коронавируса COVID-19.
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Около берегов Индонезии в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Происшествия
Бывшего банкира сдали полиции вкладчики
Находившегося в розыске экс-главу Межтрастбанка поймали в его квартире Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.
Происшествия
В Чите по дому выстрелили из вертолетной пушки
Министерство обороны подтвердило попадание снаряда 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 по жилому дому в Чите.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли доступ
Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
Предварительные тесты выявили коронавирус у жителя Красноярска
Как заявил РИА Новости краевой вице-премьер Алексей Подкорытов, предварительные тесты выявили коронавирус, в данный момент анализы пациента отправили в Новосибирск, в лабораторию "Вектор".
Футбол
35% представителей «Валенсии» Черышева заболели коронавирусом
Ранее сообщалось, что коронавирусом заболели пять представителей «Валенсии», среди которых три футболиста — Эсекьель Гарай, Эльяким Мангаля и Хосе Луис Гайя.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $30 за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 2016 года опустилась ниже $30.
Общество
Совбез ООН из-за вируса отложил все заседания до конца недели
Совет Безопасности ООН принял решение об отмене всех заседаний до конца недели из-за вспышки коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на несколько дипломатических источников в штаб-квартире ООН.
Гаджеты
В базе данных EЭК появилось упоминание о новом iPad
С другой стороны, Apple традиционно представляет некоторые продукты именно в марте, что даёт надежду на то, что новый iPad может поступить в продажу в ближайшее время, как и новые MacBook Air и MacBook Pro, которые должны получить новые клавиатуры ножничного типа.
Биатлон
Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру
Кино
Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»
Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
Происшествия
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом
Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Наука
В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Как сообщает портал NOS, ученые медицинского центра Erasmus из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Энергетика
Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток
Минэнерго в приложении к проекту Минтранса предлагает ввести квоты на вывоз угля в восточном направлении, исходя из принципа равномерности и пропорциональности отгрузкам в западном направлении, где спрос и цены на уголь ниже, чем на востоке.
Экономика
Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры
В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).
Здоровье
Порядок оплаты расходов на оказание медпомощи за пределами республики утвердили в Якутии
Новый порядок оплаты расходов, связанных с направлением якутян в медицинские организации за пределами региона, утвердили на заседании правительства сегодня, 16 марта, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.