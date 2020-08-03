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BFM.ru
BFM.ru

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Рувчера в 06:36
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Ведомости

Кипр по двойному тарифу

Ведомости17:14
Коммерсантъ

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъвчера в 16:03
РИА Новости

Россия заявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новостивчера в 07:57
RT на русском

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русскомвчера в 14:17
ТАСС

Эксперты считают оправданной мерой денонсацию соглашения с Кипром

ТАССвчера в 11:26
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 3 августа

Интерфаксвчера в 13:37
РБК

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РБКвчера в 06:39
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфаксвчера в 07:01
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Google представил смартфон Pixel 4a

Компания Google представила новую модель своего смартфона - Pixel 4a, а также анонсировала следующие гаджеты линейки Pixel 4a (5G) и Pixel 5. Как сообщается в блоге компании, Pixel 4a появится в продаже с 20 августа.
ТАССвчера в 15:18
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NYT узнала о планах Трампа сделать «сюрприз» в виде вакцины к выборам

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РБК17:28

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
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Франция и Германия планируют отказаться от военных технологий США

Основными отрицательными сторонами для европейских компаний называются попытки Вашингтона контролировать процесс изготовления продукции, а также дальнейшее ограничение экспортных поставок.
Слово и Деловчера в 04:50
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