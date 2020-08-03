Экономика
BFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Ру06:36
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Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
Политика
NYT узнала о планах Трампа сделать «сюрприз» в виде вакцины к выборам
Разработчики вакцины от коронавируса COVID-19 обеспокоены тем, что в условиях постоянного давления со стороны администрации американского президента Дональда Трампа, которая ожидает хороших новостей по теме борьбы с вирусом, в их работу в ближайшее время вмешается политика.
РБК 17:28
Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 14:38
Общество
Глава Минпромторга заявил о планах развития сетей 6G в России
В России есть планы развития сетей связи шестого поколения (6G), но пока они находятся на начальном этапе, речь идет лишь о научно-исследовательских работах (НИР).
РБК 02:16
Финансы
Nasdaq установил рекорд закрытия на Уолл-стрит
Нью-Йорк, США, 3 августа 2020, 23:50 — REGNUM Все индексы Уолл-стрит завершили торги 3 августа в плюсе, Nasdaq закрылся с рекордом благодаря росту котировок Microsoft, Apple и Alphabet.
REGNUM 16:50
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Кино
Netflix снимет фильм по мотивам игры Beyond Good & Evil
RuNews24.ru вчера в 09:09
Футбол
Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новости 12:26
Футбол
«Зенит» является фаворитом в матче за Суперкубок России
Ловрен допустил, что сможет сыграть с "Локомотивом" за Суперкубок России Около 7 тысяч болельщиков могут посетить матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив" "Локомотив" может выйти вторым составом на матч за Суперкубок с "Зенитом"
Metaratings 04:00
Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Интерфакс 17:06
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Здоровье
ВОЗ подсчитала процент смертности от коронавируса
Процент смертности от коронавируса оценивает примерно в 0,6 процента Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявила руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове 3 августа на брифинге.
ИА Красная Весна 08:52
Политика
Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США, Канады, Германии, Франции, Великобритании.
Lenta.ru 09:48
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией
Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесла удары по военным целям страны.
РБК 17:56
Авто
Компания Shelby American примет современные GT350 и GT500 в семью
Увидели свет пакеты Carroll Shelby Signature Edition, выпущенные компанией Shelby American к 55-летию модели GT350.
Goroday.ru 12:27
Армия и оружие
Defence Blog: Белоруссия стягивает войска к российской границе
Беларусь опасается вторжения РФ и проведения военных мероприятий по «сценарию с Украиной».
Discover24 11:47
Происшествия
Беспилотники ВВО направлены на поиски пропавшего Ан-2 в Бурятии
Восточный военный округ направил беспилотники на поиски самолета Ан-2, пропавшего в Бурятии две недели назад, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
ПРАЙМ вчера в 22:44
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45
Религия
Патриарх Кирилл назвал заявления о своем богатстве бредом
РЕН ТВ вчера в 09:43
Авто
Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в России
В России стартовали продажи нового 7-местного Toyota Highlander. Вседорожник четвертой генерации предлагают по цене от 3 688 000 рублей.
Новые автомобили 03:06
Общество
Осипов рассказал, почему его заместитель Нехаев уехал на Камчатку
Губернатор Забайкальского края рассказал, что его бывший заместитель Сергей Нехаев уехал на Камчатку по решению «команды по развитию Дальнего Востока», в которую входят оба.
Чита.Ру 05:25
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
Армия и оружие
Назван риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Эксперт прокомментировал угрозу перехвата управления "Посейдона" хакерами. Назван риск перехвата российской торпеды "Судного дня".
Piter.tv 01:08
Происшествия
Напавший на сотрудника Росгвардии в Парке Горького в Москве задержан
Мужчина, напавший 2 августа на сотрудника Росгвардии в Москве в Парке Горького, задержан.
Известия 07:25
Технологии
Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового самолёта
Уже несколько лет назад Virgin Galactic заключила договор с компанией Boom Supersonic, которая занимается разработкой собственного сверхзвукового самолёта, способного летать со скоростью 2,2 числа Маха.
Машины и Механизмы 19:27
Армия и оружие
Вместо ЗРС С-400 Сербия закупила китайские ЗРК FK-3
Отмечается, что Сербия купила три батарее ЗРК FK-3, который является экспортной версией китайской системы ПВО средней дальности последнего поколения HQ-22.
Военное дело 08:04
Кино
Сериал «Охотники» с Аль Пачино продлен на второй сезон
Сервис Amazon продлил сериал "Охотники" с Аль Пачино в главной роли на второй сезон, сообщает Variety.
Российская газета 17:26