с чего всё началось

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Происшествия Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. 86

Политика NYT узнала о планах Трампа сделать «сюрприз» в виде вакцины к выборам Разработчики вакцины от коронавируса COVID-19 обеспокоены тем, что в условиях постоянного давления со стороны администрации американского президента Дональда Трампа, которая ожидает хороших новостей по теме борьбы с вирусом, в их работу в ближайшее время вмешается политика.

Общество Глава Минпромторга заявил о планах развития сетей 6G в России В России есть планы развития сетей связи шестого поколения (6G), но пока они находятся на начальном этапе, речь идет лишь о научно-исследовательских работах (НИР). 77

Финансы Nasdaq установил рекорд закрытия на Уолл-стрит Нью-Йорк, США, 3 августа 2020, 23:50 — REGNUM Все индексы Уолл-стрит завершили торги 3 августа в плюсе, Nasdaq закрылся с рекордом благодаря росту котировок Microsoft, Apple и Alphabet.

Общество «Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2» В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 2,1K

Футбол Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед» Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.

Футбол «Зенит» является фаворитом в матче за Суперкубок России Ловрен допустил, что сможет сыграть с "Локомотивом" за Суперкубок России Около 7 тысяч болельщиков могут посетить матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив" "Локомотив" может выйти вторым составом на матч за Суперкубок с "Зенитом"

Здоровье ВОЗ подсчитала процент смертности от коронавируса Процент смертности от коронавируса оценивает примерно в 0,6 процента Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявила руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове 3 августа на брифинге. 3

Политика Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США, Канады, Германии, Франции, Великобритании. 40

Авто Компания Shelby American примет современные GT350 и GT500 в семью Увидели свет пакеты Carroll Shelby Signature Edition, выпущенные компанией Shelby American к 55-летию модели GT350.

Общество Осипов рассказал, почему его заместитель Нехаев уехал на Камчатку Губернатор Забайкальского края рассказал, что его бывший заместитель Сергей Нехаев уехал на Камчатку по решению «команды по развитию Дальнего Востока», в которую входят оба.

Происшествия Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни. 81

Происшествия Напавший на сотрудника Росгвардии в Парке Горького в Москве задержан Мужчина, напавший 2 августа на сотрудника Росгвардии в Москве в Парке Горького, задержан.