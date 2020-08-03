Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
Читать в источнике
Комментировать904
с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Ру06:36

Подробнее о событии

Кипр по двойному тарифу

Ведомости17:14

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъ16:03

Эксперты считают оправданной мерой денонсацию соглашения с Кипром

ТАСС11:26

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русском14:17

Что произошло за день: понедельник, 3 августа

Интерфакс13:37

Россия заявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новости07:57

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РБК05:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Происшествия

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

РБК 18:16
150
Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
86
Политика

NYT узнала о планах Трампа сделать «сюрприз» в виде вакцины к выборам

Разработчики вакцины от коронавируса COVID-19 обеспокоены тем, что в условиях постоянного давления со стороны администрации американского президента Дональда Трампа, которая ожидает хороших новостей по теме борьбы с вирусом, в их работу в ближайшее время вмешается политика.
РБК 17:28
Общество

ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро

Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 14:38
802
Общество

Глава Минпромторга заявил о планах развития сетей 6G в России

В России есть планы развития сетей связи шестого поколения (6G), но пока они находятся на начальном этапе, речь идет лишь о научно-исследовательских работах (НИР).
РБК 02:16
77
Финансы

Nasdaq установил рекорд закрытия на Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, 3 августа 2020, 23:50 — REGNUM Все индексы Уолл-стрит завершили торги 3 августа в плюсе, Nasdaq закрылся с рекордом благодаря росту котировок Microsoft, Apple и Alphabet.
REGNUM 16:50
Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
2,1K
Кино

Netflix снимет фильм по мотивам игры Beyond Good & Evil

RuNews24.ru вчера в 09:09
3
Футбол

Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новости 12:26
Футбол

«Зенит» является фаворитом в матче за Суперкубок России

Ловрен допустил, что сможет сыграть с "Локомотивом" за Суперкубок России Около 7 тысяч болельщиков могут посетить матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив" "Локомотив" может выйти вторым составом на матч за Суперкубок с "Зенитом"
Metaratings 04:00
Общество

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Интерфакс 17:06
1,8K
Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Lenta.ru 18:47
26
Общество

Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки

Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
231
Здоровье

ВОЗ подсчитала процент смертности от коронавируса

Процент смертности от коронавируса оценивает примерно в 0,6 процента Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявила руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове 3 августа на брифинге.
ИА Красная Весна 08:52
3
Политика

Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США, Канады, Германии, Франции, Великобритании.
Lenta.ru 09:48
40
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесла удары по военным целям страны.
РБК 17:56
70
Авто

Компания Shelby American примет современные GT350 и GT500 в семью

Увидели свет пакеты Carroll Shelby Signature Edition, выпущенные компанией Shelby American к 55-летию модели GT350.
Goroday.ru 12:27
Армия и оружие

Defence Blog: Белоруссия стягивает войска к российской границе

Беларусь опасается вторжения РФ и проведения военных мероприятий по «сценарию с Украиной».
Discover24 11:47
196
Происшествия

Беспилотники ВВО направлены на поиски пропавшего Ан-2 в Бурятии

Восточный военный округ направил беспилотники на поиски самолета Ан-2, пропавшего в Бурятии две недели назад, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
ПРАЙМ вчера в 22:44
29
Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

RT на русском 14:45
Религия

Патриарх Кирилл назвал заявления о своем богатстве бредом

РЕН ТВ вчера в 09:43
2,8K
Авто

Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в России

В России стартовали продажи нового 7-местного Toyota Highlander. Вседорожник четвертой генерации предлагают по цене от 3 688 000 рублей.
Новые автомобили 03:06
138
Общество

Осипов рассказал, почему его заместитель Нехаев уехал на Камчатку

Губернатор Забайкальского края рассказал, что его бывший заместитель Сергей Нехаев уехал на Камчатку по решению «команды по развитию Дальнего Востока», в которую входят оба.
Чита.Ру 05:25
Происшествия

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
81
Армия и оружие

Назван риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Эксперт прокомментировал угрозу перехвата управления "Посейдона" хакерами. Назван риск перехвата российской торпеды "Судного дня".
Piter.tv 01:08
8
Происшествия

Напавший на сотрудника Росгвардии в Парке Горького в Москве задержан

Мужчина, напавший 2 августа на сотрудника Росгвардии в Москве в Парке Горького, задержан.
Известия 07:25
Технологии

Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового самолёта

Уже несколько лет назад Virgin Galactic заключила договор с компанией Boom Supersonic, которая занимается разработкой собственного сверхзвукового самолёта, способного летать со скоростью 2,2 числа Маха.
Машины и Механизмы 19:27
Армия и оружие

Вместо ЗРС С-400 Сербия закупила китайские ЗРК FK-3

Отмечается, что Сербия купила три батарее ЗРК FK-3, который является экспортной версией китайской системы ПВО средней дальности последнего поколения HQ-22.
Военное дело 08:04
115
Происшествия

Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована

Интерфакс 01:46
11
Кино

Сериал «Охотники» с Аль Пачино продлен на второй сезон

Сервис Amazon продлил сериал "Охотники" с Аль Пачино в главной роли на второй сезон, сообщает Variety.
Российская газета 17:26
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное