с чего всё началось

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Политика МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами". 821

Футбол В Англии начнут удалять футболистов, кашляющих на соперников Salvio Calabrese / imago sportfotodienst Арбитры в английских футбольных лигах могут начать удалять с поля игроков, которые специально кашляют на соперников или сотрудников матча.

Политика В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа. 427

Политика Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США, Канады, Германии, Франции, Великобритании. 64

Экономика Москва и Пекин снизили объемы торговых операций в долларах В первом квартале доля операций между Москвой и Пекином с расчетом в евро составила 30%, в юанях – 17%, в рублях – 7%. Операции в других валютах нанесли удар по доллару, подчеркнули немецкие эксперты. 21

Футбол Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт. 65

Киберспорт RodjeR сыграет за FlyToMoon на Omega League Владимир Никогосян - RodjeR, сыграет за коллектив FlyToMoon на предстоящем OMEGA League вместо Ильи Коробкина - ALOHADANCE.Напомним, что FlyToMoon получили прямое приглашение в Immortal-дивизион Европы, игры которого пройдут с 14 августа по 6 сентября.

Политика Американский сенатор призвал немедленно продлить ДСНВ Сенатор-демократ от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн заявила, что властям США следует немедленно согласиться на продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Космос Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю с МКС Пилотируемый космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX успешно вернулся на Землю после своего первого рабочего полета к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA. 1,2K

Происшествия Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса. 34