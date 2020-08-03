Экономика
BFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Ру06:36
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Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском 16:30
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян
МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".
Газета.Ru 16:04
Футбол
В Англии начнут удалять футболистов, кашляющих на соперников
Salvio Calabrese / imago sportfotodienst Арбитры в английских футбольных лигах могут начать удалять с поля игроков, которые специально кашляют на соперников или сотрудников матча.
РЕН ТВ 17:29
Политика
Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает
Эпидемия коронавируса в США отступает, заявил президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 20:43
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Фигурное катание
Видео: Евгений Плющенко на тренировках учит спортсменок ходить на руках
На занятиях школьницы учатся ходить на руках.
Петербургский дневник 15:01
Наука
Смех назван лучшим средством для преодоления стресса
По результатам, которыми ученые поделились на сайте университета, выяснилось, что смех оказался действенным средством против стресса.
Экономика сегодня 05:08
Политика
Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США, Канады, Германии, Франции, Великобритании.
Lenta.ru 09:48
Киберспорт
Daxak: «У меня претензия к личности Травомана, а не к герою»
Ранее российский керри призвал хай-ммр игроков добавлять Травомана в додж-лист. Пять обманчиво легких героев Доты.
Cyber.sports.ru 11:21
Экономика
Москва и Пекин снизили объемы торговых операций в долларах
В первом квартале доля операций между Москвой и Пекином с расчетом в евро составила 30%, в юанях – 17%, в рублях – 7%. Операции в других валютах нанесли удар по доллару, подчеркнули немецкие эксперты.
RuNews24.ru 01:04
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru 11:58
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском 16:42
Киберспорт
RodjeR сыграет за FlyToMoon на Omega League
Владимир Никогосян - RodjeR, сыграет за коллектив FlyToMoon на предстоящем OMEGA League вместо Ильи Коробкина - ALOHADANCE.Напомним, что FlyToMoon получили прямое приглашение в Immortal-дивизион Европы, игры которого пройдут с 14 августа по 6 сентября.
Vprognoze.ru 12:06
Политика
Американский сенатор призвал немедленно продлить ДСНВ
Сенатор-демократ от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн заявила, что властям США следует немедленно согласиться на продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Аргументы и Факты 20:28
Космос
У Солнца могло бы быть шесть обитаемых планет, если бы не Юпитер
Звёзды солнечного типа могут иметь до шести обитаемых миров, но этому мешают планеты-гиганты вроде Юпитера.
Вести.Ru 06:34
Космос
Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю с МКС
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX успешно вернулся на Землю после своего первого рабочего полета к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.
Афиша Daily 02:06
Здоровье
Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн 09:37
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Происшествия
На место крушения двух самолетов в Приамурье отправилась экспедиция
ИА Порт Амур 01 августа в 04:15
Общество
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Известия вчера в 08:41
Происшествия
Опубликовано видео грубого ареста Джорджа Флойда
Издание Daily Mail опубликовало кадры, сделанные полицейскими Миннеаполиса (США) во время грубого ареста чернокожего мужчины Джорджа Флойда 25 мая, после которого он скончался.
Lenta.ru 18:19
Космос
«Наука» на выход: самый долгожданный космический модуль готов к отправке на Байконур
Официально было объявлено, что в 2013 году в двигательной системе «Науки» во время подготовки модуля к отправке на Байконур специалистами РКК «Энергия» были обнаружены загрязнения.
Известия вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда 16:30
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия 16:09
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Одна из самых обсуждаемых пар Илья Авербух и Елизавета Арзамасова вместе отправились в Крым.
CT news 17:30