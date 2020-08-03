Экономика
Evo-rus.comРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры. Власти России пришли к выводу, что позиция Кипра будет способствовать безналоговому выводу через зарубежную юрисдикцию существенных финансовых ресурсов российского происхождения.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Ру03 августа в 06:36
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На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения
Интерфаксвчера в 09:30
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В России за сутки выявили 5204 случая коронавируса
В России за минувшие сутки зарегистрировали 5204 новых случая COVID-19 в 83 регионах.
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Коммерсантъ 02:30
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
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Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
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