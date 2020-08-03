Экономика
The Penza PostРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром
В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Рувчера в 06:36
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Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Игры
Выход GTA V для Xbox и PlayStation планируется в 2021 году
Студия Take-Two анонсировала выход игры GTA V для консолей Xbox 10 серии, а также PlayStation V во втором полугодии следующего года.
Discover24 03:53
Футбол
Джанаев назвал Кокорина лучшим футболистом современного поколения
Честный рейтинг букмекеров 09:40
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
Общество
Осужденный в России за шпионаж американец Уилан этапирован в Мордовию
Осужденного в России американского шпиона Пола Уилана этапировали в одну из колоний в Мордовии, сообщила сегодня, 4 августа, его адвокат Ольга Карлова.
Евразия Daily 07:51
Шоу-бизнес
Рита Дакота получила положительный результат теста на коронавирус
Два теста показали отрицательный результат, а другой – положительный.
Evo-rus.com 08:57
Политика
Лукашенко заявил о цели задержанных в Белоруссии россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание группы россиян в Минске.
РЕН ТВ 06:29
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Прилучный находился в любовных отношениях сразу с тремя актрисами
Актер Павел Прилучный, находясь в браке с актрисой Агатой Муцениеце, одновременно встречался с двумя другими артистками — Мирославой Карпович и Юлией Франц.
Lenta.ru 08:14
Кино
Власти Украины выделили $3,6 млн на съёмки «патриотических» сериалов
Киев, 4 августа 2020, 15:19 — REGNUM Из 1 млрд гривен (около $36 млн), выделенных на развитие украинской культуры в 2020 году, на съёмки «патриотических» телесериалов будет потрачено 100 млн гривен или $3,6 млн.
REGNUM 08:19
Политика
Лукашенко: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить
Белорусский народ справится с угрозами, нависшими над страной, даже без сегодняшнего лидера страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа, сообщает БелТА.
ИА Красная Весна 09:39
Общество
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 14:38
Общество
База данных участников онлайн-голосования по Конституции поступила в продажу
На тематических форумах в даркнете появилась в продаже база паспортных данных 1,1 млн участников электронного голосования по поправкам к Конституции, цена вопроса - $1,5 за одну строку, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:20
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Общество
В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей неделе в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
Происшествия
Четыре человека задержаны после массовой драки в Парке Горького
Эхо Москвы 02 августа в 12:33
Общество
В АТОР озвучили условия получения шенгенской визы
Визовые центры большинства европейских стран уже возобновили работу, однако при получении шенгенской визы действуют определенные ограничения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Российская газета 08:25
Армия и оружие
Эсминец Porter ВМС США сломал в Черном море противоракетный радар
Подчеркивается, что эта станция занимает важнейшее место в боевой системе противоракетной обороны Aegis.
Evo-rus.com 02:43
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн мальчика
Власти Крыма наградят семилетнюю Дарью из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн отеля 5-летнего мальчика, не умеющего плавать.
ТАСС 08:17
Культура
Скандальный клип Лободы Boom Boom набрал пять миллионов просмотров
Скандальный клип певицы Светланы Лободы на трек Boom Boom за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube.
РИА Новости вчера в 11:06
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»
«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем вчера в 05:39
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся
Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24
Космос
Ученые объяснили происхождение странных метеоритов, найденных на Земле
Ученые нашли объяснение странным метеоритам, найденным на Земле в 1960-х годах.
Дни24 02 августа в 09:00
Авто
Jaguar I-Pace поставил рекорд на российских дорогах
Все время, пока автомобиль был в дороге, работал климат-контроль, а пассажиры активно пользовались USB-портами.
Avtodrug 07:00