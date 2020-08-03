с чего всё началось

В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

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