Психологические травмы в детстве ускоряют биологическое старение

Исследование ученых из Стэнфорда и Гарварда показывает, что перенесшие травму в результате жестокого обращения или насилия дети проявляют признаки биологического старения быстрее, чем те, кто никогда не сталкивался с такими проблемами.