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BFM.ru
BFM.ru

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Рувчера в 06:36
Подробнее о событии
ТАСС

Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром пройдут в Москве

ТАСС06:24
РБК

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

РБК01:00
РИА Новости

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новостивчера в 07:57
Коммерсантъ

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъвчера в 16:03
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 3 августа

Интерфаксвчера в 13:37
RT на русском

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русскомвчера в 14:17
Известия

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Известия01:09

В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»

Мужчина, напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького» 2 августа в Москве во время празднования Дня ВДВ, задержан, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа ведомства.
RT на русскомвчера в 07:39

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).
РИА Новости04:04
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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NHK (Япония): протестные митинги на Дальнем Востоке России продолжаются уже больше трех недель (NHK)

Митинги протеста против ареста губернатора Хабаровска — представителя оппозиционной партии, который политически позволил себе дистанцироваться от линии режима Путина, не утихают уже больше трех недель.
ИноСМИ06:30

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru2 августа в 15:19
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Психологические травмы в детстве ускоряют биологическое старение

Исследование ученых из Стэнфорда и Гарварда показывает, что перенесшие травму в результате жестокого обращения или насилия дети проявляют признаки биологического старения быстрее, чем те, кто никогда не сталкивался с такими проблемами.
Хайтек+06:15
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