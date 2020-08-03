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BFM.ru
BFM.ru

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Рувчера в 06:36
Подробнее о событии
News.ru

Переговоры по налоговому соглашению между РФ и Кипром пройдут в Москве

News.ru08:13
РИА Новости

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новостивчера в 07:57
РБК

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

РБК01:00
Коммерсантъ

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъвчера в 16:03
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 3 августа

Интерфаксвчера в 13:37
RT на русском

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русскомвчера в 14:17
ТАСС

Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром пройдут в Москве

ТАСС06:24

Брэдли Купер снимется в новом фильме Пола Томаса Андерсона

Съемки картины должны были начаться весной текущего года в долине Сан-Фернандо в Калифорнии (где также были сняты фильмы Андерсона «Магнолия», «Любовь, сбивающая с ног» и «Ночи в стиле буги»), однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на осень.
Брэдли Купер снимется в новом фильме Пола Томаса Андерсона
Киноафиша России03:23
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Онищенко призвал быть осторожней с КТ

По данным Онищенко, в среднем на одного пациента с COVID приходится 2,5 КТ, однако бывший главный санитарный врач предупреждает, что не стоит принимать решение делать томографию без необходимости и назначения врача, даже если выявлен коронавирус.
РИА Новости06:58

Глава МВД Украины не представляет «опасности для Зеленского» — Подоляк

Киев, 4 августа 2020, 12:30 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков очевидным образом пытался присвоить полномочия президента Украины, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 4 августа в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
REGNUM05:30

«Искандеры» нанесут массированный ракетный удар под Астраханью

В Астраханской области на полигоне будут проведены учения с подразделениями ракетных войск и артиллерии по нанесению массированного ракетного удара комплексом «Искандер», а также реактивными снарядами реактивных систем залпового огня РСЗО «Торнадо-С», — приводит цитату из сообщения ТАСС.
News.ru06:59

Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском04:38
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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