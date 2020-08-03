Экономика
BFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Ру06:36
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Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Комсомольская правда 16:30
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Здоровье
Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн 09:37
Происшествия
В Чите после аварии полностью восстановили подачу воды
Чита, 4 августа 2020, 04:06 — REGNUM В Чите утром 4 августа восстановили подачу воды во все 634 здания, которые из-за серьёзной коммунальной аварии — обрушения канализационного коллектора остались без водоснабжения.
REGNUM 21:06
Общество
Марию Ягодницу по народному календарю отмечают 4 августа
В день Марии Ягодницы или Сладостницы наши предки шли в лес за черной и красной смородиной, черникой.
Телепорт 19:35
Политика
Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК 15:00
Общество
Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог
Аудиторы предложили пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения, а Минтрансу и Росавтодору —закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание дорог.
Коммерсантъ 19:12
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад уже не один год готовится к большой войне против России, заявляет известный политолог Евгений Сатановский.
Shraibikus News 05:04
Спорт
40 лет назад состоялось закрытие самой «монетной» олимпиады
Начиная с 1977 года и заканчивая 1980 годом, в СССР на Ленинградском и Московском монетных дворах было изготовлено около 45 различных дизайнов циркуляционных и коллекционных монет, посвященных играм.
Золотой червонец 13:18
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Происшествия
По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы
Lenta.ru вчера в 03:29
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета 20:25
Экономика
ПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды
Москва, 3 августа 2020, 11:15 — REGNUM Доход государственной управляющей компании ВЭБ (УК ВЭБ) от инвестирования пенсионных накоплений за 2019 год оказался выше среднего дохода, полученного от инвестирования негосударственными пенсионными фондами.
REGNUM 04:15
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45
Общество
Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию
В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ 21:06
Армия и оружие
ООН: КНДР может продолжать разработку ядерного оружия
Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, возможно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки ядерных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.
Коммерсантъ 20:28
Шоу-бизнес
Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»
Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости 01 августа в 07:24
Политика
33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан
В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
Комсомольская правда 07:53
Политика
Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
RT на русском 07:05
Общество
В США вновь попросили доработать Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США опубликовало предписание, согласно которому корпорации Boeing необходимо внести дополнительные изменения в программное обеспечение и иные системы лайнеров 737 MAX.
Life.ru 20:59
Общество
Российский препарат от коронавируса поступил в 15 стран
Российский препарат «Авифавир», предназначенный для борьбы с коронавирусом, закупили уже 15 стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Взгляд.ру 08:43
Политика
Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США, Канады, Германии, Франции, Великобритании.
Lenta.ru 09:48
Происшествия
Улицы Чайковского и Красноармейская в Чите утром 4 августа превратились в фекальную реку
Вода бьёт из колодца на Красноармейской.
Чита.Ру 19:50
Экономика
Nasdaq установил рекорд закрытия на Уолл-стрит
Нью-Йорк, США, 3 августа 2020, 23:50 — REGNUM Все индексы Уолл-стрит завершили торги 3 августа в плюсе, Nasdaq закрылся с рекордом благодаря росту котировок Microsoft, Apple и Alphabet.
REGNUM 16:50