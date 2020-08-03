с чего всё началось

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Происшествия В Чите после аварии полностью восстановили подачу воды Чита, 4 августа 2020, 04:06 — REGNUM В Чите утром 4 августа восстановили подачу воды во все 634 здания, которые из-за серьёзной коммунальной аварии — обрушения канализационного коллектора остались без водоснабжения. 14

Общество Марию Ягодницу по народному календарю отмечают 4 августа В день Марии Ягодницы или Сладостницы наши предки шли в лес за черной и красной смородиной, черникой.

Общество Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог Аудиторы предложили пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения, а Минтрансу и Росавтодору —закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание дорог. 15

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. 864

Общество «Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2» В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 2,1K

Экономика Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. 66

Спорт 40 лет назад состоялось закрытие самой «монетной» олимпиады Начиная с 1977 года и заканчивая 1980 годом, в СССР на Ленинградском и Московском монетных дворах было изготовлено около 45 различных дизайнов циркуляционных и коллекционных монет, посвященных играм.

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей. 127

Общество Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.

Экономика ПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды Москва, 3 августа 2020, 11:15 — REGNUM Доход государственной управляющей компании ВЭБ (УК ВЭБ) от инвестирования пенсионных накоплений за 2019 год оказался выше среднего дохода, полученного от инвестирования негосударственными пенсионными фондами. 124

Общество Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.

Армия и оружие ООН: КНДР может продолжать разработку ядерного оружия Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, возможно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки ядерных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН. 9

Шоу-бизнес Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период» Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период". 53

Политика 33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки. 524

Общество В США вновь попросили доработать Boeing 737 MAX Федеральное авиационное управление (ФАУ) США опубликовало предписание, согласно которому корпорации Boeing необходимо внести дополнительные изменения в программное обеспечение и иные системы лайнеров 737 MAX.

Общество Российский препарат от коронавируса поступил в 15 стран Российский препарат «Авифавир», предназначенный для борьбы с коронавирусом, закупили уже 15 стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 2

Политика Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США, Канады, Германии, Франции, Великобритании. 91