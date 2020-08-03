Экономика
BFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Рувчера в 06:36
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Авто
Новая версия Mitsubishi ASX появится на российском авторынке
Goroday.ru 06:40
Политика
Жириновский приготовился просить Путина о помиловании Фургала
В случае вынесения бывшему губернатору Хабаровская края Сергею Фургалу обвинительного приговора ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании.
Lenta.ru 10:54
Происшествия
В Минздраве Ливана заявили о сотнях пострадавших при взрыве в Бейруте
В результате взрыва в Бейруте могли пострадать сотни человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана.
RT на русском 12:33
Экономика
СИБУР, Saudi Aramco и Total отказались от проекта в Саудовской Аравии
Saudi Aramco, Total и СИБУР отказались от нефтехимического проекта в Саудовской Аравии, поскольку он не имеет экономического потенциала в текущих рыночных условиях.
Интерфакс 07:53
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве двух милиционеров в Москве в 1995 году
Чертановский районный суд арестовал Олега Бабаева, обвиняемого в убийстве двух сотрудников милиции в столице в 1995 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
Москва 24 11:22
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
Политика
Минск пообещал принять меры в случае угрозы государственности
Власти Белоруссии будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности страны, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
Взгляд.ру 11:43
Политика
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил о попытке организовать бойню в центре Минска и миллиардных ресурсах на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов.
Эхо Москвы 07:07
Спорт
Вышел официальный трейлер FIFA 21
Компания EA Sports опубликовала на своём канале в YouTube официальный трейлер симулятора FIFA 21.
Евро-футбол.ру 12:30
Общество
Жители пяти российских регионов получают повышенные дозы облучения
Роспотребнадзор объявил, что жители ряда регионов Сибири, Дальнего Востока и юга России сталкиваются с риском повышенного облучения природными источниками радиоактивного газа - радона.
Ридус 06:12
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Политика
В минобороны Белоруссии заявили о поддержке Лукашенко на выборах
Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о всемерной поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах, сообщается во вторник, 4 августа, на сайте министерства обороны республики.
Известия 10:39
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
RT на русском 10:29
Происшествия
В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
Общество
В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей
Власти Крыма объявили конкурс с максимальной ценой контракта в 25,5 миллиона рублей на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей, следует из материалов портала госзакупок.
РИА Новости 10:31
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Футбол
Слуцкий отреагировал на то, что Акинфеев завел инстаграм
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не оставил без внимания тот факт, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев завел Инстаграм.
Sport24.ru 10:42
Политика
Вассерман заявил об «ошибке Януковича» у Лукашенко
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко своими последними действиями в отношениях с Россией совершает такую же ошибку, что и бывший украинский лидер Виктор Янукович.
Lenta.ru 12:15
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Происшествия
Задержан десантник, который напал на росгвардейца в парке Горького
Праздник омрачила массовая стычка голубых беретов с сотрудниками Росгвардии. Один из бывших военнослужащих ВДВ ударил силовика в челюсть.
Комсомольская правда 04:48
Авто
Kandi выпустит самые дешевые электромобили для рынка США
Первая модель станет самым дешевым электрокаром в США.
Деловое.ТВ 09:52
Шоу-бизнес
Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном
32-летняя plus-size-модель Эшли Грэм появилась в свежем выпуске издания «Elle».
Bimru.ru 10:35
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23