с чего всё началось

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Политика Жириновский приготовился просить Путина о помиловании Фургала В случае вынесения бывшему губернатору Хабаровская края Сергею Фургалу обвинительного приговора ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании. 24

Экономика СИБУР, Saudi Aramco и Total отказались от проекта в Саудовской Аравии Saudi Aramco, Total и СИБУР отказались от нефтехимического проекта в Саудовской Аравии, поскольку он не имеет экономического потенциала в текущих рыночных условиях.

Политика Минск пообещал принять меры в случае угрозы государственности Власти Белоруссии будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности страны, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. 1

Политика Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил о попытке организовать бойню в центре Минска и миллиардных ресурсах на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов. 12

Спорт Вышел официальный трейлер FIFA 21 Компания EA Sports опубликовала на своём канале в YouTube официальный трейлер симулятора FIFA 21.

Общество Жители пяти российских регионов получают повышенные дозы облучения Роспотребнадзор объявил, что жители ряда регионов Сибири, Дальнего Востока и юга России сталкиваются с риском повышенного облучения природными источниками радиоактивного газа - радона. 50

Политика В минобороны Белоруссии заявили о поддержке Лукашенко на выборах Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о всемерной поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах, сообщается во вторник, 4 августа, на сайте министерства обороны республики. 1

Происшествия В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. 6

Религия Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 128

Политика Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту. 1,7K

Общество В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей Власти Крыма объявили конкурс с максимальной ценой контракта в 25,5 миллиона рублей на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей, следует из материалов портала госзакупок. 4

Общество Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий. 366

Футбол Слуцкий отреагировал на то, что Акинфеев завел инстаграм Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не оставил без внимания тот факт, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев завел Инстаграм.

Политика Вассерман заявил об «ошибке Януковича» у Лукашенко Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко своими последними действиями в отношениях с Россией совершает такую же ошибку, что и бывший украинский лидер Виктор Янукович.

Общество Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2». 446