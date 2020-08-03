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BFM.ru
BFM.ru

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Рувчера в 06:36
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Ведомости

Кипр по двойному тарифу

Ведомости17:14
РБК

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РБКвчера в 05:55
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 3 августа

Интерфаксвчера в 13:37
RT на русском

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русскомвчера в 14:17
ТАСС

Эксперты считают оправданной мерой денонсацию соглашения с Кипром

ТАССвчера в 11:26
РИА Новости

Россия заявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новостивчера в 07:57
Коммерсантъ

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъвчера в 16:03
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Россиян, заболевших коронавирусом в Абхазии, отправят лечиться в Сочи

По словам министра, накануне в республику выезжали специалисты Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, чтобы оценить условия оказания медпомощи нашим гражданам, а на этой неделе туда отправиться еще одна группа специалистов, которая проведет аудит приема россиян.
Российская газетавчера в 11:55
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Новый сезон чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября

Сезон-2020 / 21 чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября 2020 года, сообщает Football Italia со ссылкой на заявление серии А. Ранее сообщалось, что теоретически датой начала турнира может стать 12 сентября.
РИА Новостивчера в 15:54
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«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: Евгений Кузнецов сравнял счёт в матче

На 28-й минуте «Тампа-Бэй» удвоила преимущество в счёте, однако ещё до конца второй двадцатиминутки отличился Рихард Паник, а затем гол на свой счёт записал российский игрок столичного клуба Евгений Кузнецов, сравняв счёт в матче.
Чемпионат17:45
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Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАССвчера в 06:44
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Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»

В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новостивчера в 09:34
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Тренер «Динамо» Новиков оценил инициативу «Краснодара» против «фарм-клубов» в РПЛ

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков выссказал свое мнение о предложении «Краснодара», который выступил против создания «фарм-клубов» за счет большого количества аренд в одну команду.
Sport24.ru17:46
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Житель Нидерландов в 53 года выглядит на 25

Житель Нидерландов Эдсон Брандао, которому исполнилось 53 года выглядит значительно моложе своих лет и он поделился своим секретом изданию Unilad, рассказав о своем образе жизни и подходе к правильному питанию.
Ёлдашвчера в 10:35
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Во Франции стартовало строительство первого термоядерного реактора

Небольшой французский городок Кадараш стал местом, где решено разместить первый в мире термоядерный реактор, в создании которого принимают участие ученые практически всего мира, в том числе и российские специалисты и исследователи.
Faktom2 августа в 02:02
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