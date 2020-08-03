Экономика
BFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Ру06:36
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Защита вдовы рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал, которую обвиняют в его убийстве, обжалует ее арест.
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Недавно профессиональный боец Магомед Исмаилов одержал победу над россиянином Александром Емельяненко в рамках турнира ACA 107.
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Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
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Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
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По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
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Бывший кандидат на пост президента Белоруссии, занимавший в прошлом должность главы Парка высоких технологий Валерий Цепкало обратился к главам 32 стран с обращением, в котором он просит их о помощи в обеспечении свободных президентских выборов в стране, голосование по которым стартует 4 августа.
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Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
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Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
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Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.
Коммерсантъ 18:13
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Первое пособие 10 тысяч рублей начислялось в случае, если ребенок родился с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года.
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Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович предсказал судьбу «Северного потока-2» после выписанного властями Польши штрафа в 57 миллионов евро.
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Новый проект на ТНТ: фотограф из Тулы поборется за миллион евро
Фотограф из Тулы примет участие в реалити-шоу на выживание, главный приз которого - один миллион евро (самый крупный денежный приз в истории российского телевидения).
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«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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Два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
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