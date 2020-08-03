с чего всё началось

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Авто Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов автомобилей Эксперты сайта "АвтоВзгляд" составили рейтинг машин, кузова которых наименее восприимчивы к коррозийным процессам. 54

Происшествия Украинскую топ-модель избили в Турции Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции. 58

Единоборства Мага Исмаилов поддержал Александра Емельяненко Недавно профессиональный боец Магомед Исмаилов одержал победу над россиянином Александром Емельяненко в рамках турнира ACA 107.

Общество Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей. 49

Футбол Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт. 66

Происшествия Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. 3

Общество Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, заявила газете "Известия" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. 41

Происшествия Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни. 83

Политика Бывший соперник Лукашенко попросил мировых лидеров о помощи Бывший кандидат на пост президента Белоруссии, занимавший в прошлом должность главы Парка высоких технологий Валерий Цепкало обратился к главам 32 стран с обращением, в котором он просит их о помощи в обеспечении свободных президентских выборов в стране, голосование по которым стартует 4 августа. 119

Общество Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем. 54

Общество Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. 80

Экономика Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.

Политика ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы. 211

Шоу-бизнес Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем. 21

Футбол Юран хотел пятикратного повышения зарплаты в «Химках» Стало известно, какую зарплату хотел бывший наставник «Химок» Сергей Юран получать в клубе.

Экономика Предсказана судьба «Северного потока-2» после польского штрафа Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович предсказал судьбу «Северного потока-2» после выписанного властями Польши штрафа в 57 миллионов евро. 1