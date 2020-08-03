с чего всё началось

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».

Общество «Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2» В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 2,1K

Футбол Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед» Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.

Армия и оружие ООН: КНДР может продолжать разработку ядерного оружия Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, возможно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки ядерных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН. 10

Общество Десятки машин в Чите встали в пробках на Богомягкова и Курнатовского В отделе по профилактике дорожного движения УГИБДД России по Забайкальскому краю уточнили, что сообщений о ДТП на этих улицах к ним не поступало и связали появление заторов с проводимыми в городе дорожными работами.

Армия и оружие На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестерам из России Мемориал в честь российских военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, погибших в сирийском Алеппо в 2016 году, открыли на авиабазе Хмеймим.

Здоровье Главврачом детской больницы №9 Екатеринбурга станет Игорь Огарков Новым главным врачом детской городской клинической больницы №9 (ДГКБ) Екатеринбурга станет Игорь Огарков, сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Политика Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем. 487

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей. 128

Происшествия Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях. 374

Общество Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей. 102

Политика Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза. 1,2K

Экономика Агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу США до негативного Рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу США со стабильного на негативный, сохранив при этом рейтинг дефолта эмитента на высшем уровне "ААА", пишет Bloomberg. 5

Общество Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог «По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении. 72

Происшествия Захвативший заложника в банке в Киеве задержан Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. 303

Авто Турция начнет выпуск электромобилей В декабре 2019 года года в Турции были представлены прототипы первых отечественных автомобилей – электрокроссовера сегмента SUV C и электромобиля седан.

Политика В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа. 479