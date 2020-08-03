Экономика
BFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Ру06:36
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Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Футбол
Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новости 12:26
Армия и оружие
ООН: КНДР может продолжать разработку ядерного оружия
Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, возможно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки ядерных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.
Коммерсантъ 20:28
Общество
Десятки машин в Чите встали в пробках на Богомягкова и Курнатовского
В отделе по профилактике дорожного движения УГИБДД России по Забайкальскому краю уточнили, что сообщений о ДТП на этих улицах к ним не поступало и связали появление заторов с проводимыми в городе дорожными работами.
Чита.Ру 23:00
Армия и оружие
На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестерам из России
Мемориал в честь российских военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, погибших в сирийском Алеппо в 2016 году, открыли на авиабазе Хмеймим.
РИА Новости 22:27
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета 20:25
Здоровье
Главврачом детской больницы №9 Екатеринбурга станет Игорь Огарков
Новым главным врачом детской городской клинической больницы №9 (ДГКБ) Екатеринбурга станет Игорь Огарков, сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
Коммерсантъ Екатеринбург 14:51
Политика
Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту
Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем.
Evo-rus.com 05:00
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru вчера в 15:19
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Происшествия
В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники
В Ярославле ЛГБТ-активист провел акцию, приуроченную ко Дню ВДВ, и рассказал порталу "76.ru", что стал жертвой нападения десантников.
РИА Новости вчера в 18:15
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Общество
Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей
Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
Lenta.ru 22:23
Политика
Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов
Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru 09:45
Экономика
Агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу США до негативного
Рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу США со стабильного на негативный, сохранив при этом рейтинг дефолта эмитента на высшем уровне "ААА", пишет Bloomberg.
Газета.Ru 12:01
Общество
Кинологи рассказали, чем нельзя кормить собак
В Российской кинологической федерации (РКФ) рассказали, какие продукты опасны для собак, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:25
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 01 августа в 14:04
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия 22:17
Армия и оружие
Хатылев: обострение между Белоруссией и РФ грозит брешью в ПВО России
Обострение в отношениях Белоруссии и России может сказаться на взаимодействии двух стран в области обороны и, особенно в области ПВО.
Недвижимость.RU 14:08
Авто
В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров
Подчеркивается, что самое основное условие при покупке нового автомобиля для пенсионеров является его стоимость.
Evo-rus.com 11:28
Происшествия
Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
RT на русском 08:10
Авто
Турция начнет выпуск электромобилей
В декабре 2019 года года в Турции были представлены прототипы первых отечественных автомобилей – электрокроссовера сегмента SUV C и электромобиля седан.
Автостат 04:23
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Здоровье
Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
Газета.Ru 21:48
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Игры
Blizzard увеличила минимальные системные требования для WoW: Shadowlands
Системные требования для World of Warcraft: Shadowlands будут выше, чем для Battle for Azeroth.
CyberSport.ru 11:55