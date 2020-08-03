Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Смотрите также
Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Польский премьер объяснил, чем Варшаве не нравится «Северный поток»
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Экс-король Испании Хуан Карлос, обвиняемый в коррупции, покинул страну
Более 560 москвичей набрали свыше 370 баллов на ЕГЭ
В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
В Германии началась вторая волна коронавируса
Назван риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Польский премьер объяснил, чем Варшаве не нравится «Северный поток»
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях
Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США
Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Подробнее о событии