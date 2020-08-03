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BFM.ru
BFM.ru

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Рувчера в 06:36
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РИА Новости

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новостивчера в 07:57
Коммерсантъ

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъвчера в 16:03
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 3 августа

Интерфаксвчера в 13:37
RT на русском

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русскомвчера в 14:17
ТАСС

Эксперты считают оправданной мерой денонсацию соглашения с Кипром

ТАССвчера в 11:26
Известия

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Известия01:09
РБК

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РБКвчера в 05:55
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Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию

В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию
Коммерсантъ21:06
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Польский премьер объяснил, чем Варшаве не нравится «Северный поток»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравится проект газопровода «Северный поток-2» и действующий «Северный поток».
Коммерсантъ03:18
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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%

Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря новостям о прогрессе в испытаниях вакцины от коронавируса COVID-19, а также неплохой статистике из США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,3-0,7%, при этом лидируют бумаги финансовых компаний во главе с ВТБ.
Интерфакс03:18
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Роспечать предложила искать фейки с помощью искусственного интеллекта

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предложило создать сервис для проверки достоверности информации с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Коммерсантъ01:26
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Назван риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», который в апреле 2018 года в Великобритании назвали оружием «Судного дня», имеет «множество преимуществ» по сравнению с субмариной с экипажем на борту, заявил РИА Новости военный эксперт Александр Жилин.
Lenta.ruвчера в 17:08
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Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном

"Повышенные средние дозы облучения (от 5,0 до 10,0 мЗв/год) природными источниками ионизирующего облучения характерны для жителей Республики Тыва, Ставропольского и Забайкальского краев, Еврейской автономной области и Иркутской области", - отмечается в ведомстве.
Российская газета03:14
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