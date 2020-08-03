Работающие пенсионеры получат прибавку в августе 2020 года

Работающие официально пенсионеры не получают надбавку в виде ежегодной индексации выплаты на основе инфляции, однако им полагается другая надбавка, которая производится ежегодно, но в августе, а не в начале года.