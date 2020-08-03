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BFM.ru
BFM.ru

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».В источнике
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Коммерсантъ

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

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РБК

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РБК05:55
RT на русском

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

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ТАСС

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Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

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