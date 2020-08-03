Экономика
BFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Как отмечается, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.RT на русском06:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Происшествия
33 носителя коронавируса обнаружены на норвежском круизном лайнере
ИА Красная Весна 01 августа в 11:22
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Происшествия
Мужчина угрожает взорвать отделение банка в Киеве
В Киеве правоохранители пытаются найти общий язык с мужчиной, захватившим отделение банка в Шевченковском районе и угрожающим взорвать СВУ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Вести.Ru 06:21
Политика
Водолацкий: Дело по расследованию MH17 повернулось в пользу РФ
Фонд провел свое собственное расследование обстоятельств крушения Boeing в Донбассе в 2014 году.
RuNews24.ru вчера в 23:59
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
Происшествия
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней.
REGNUM 05:11
Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
Происшествия
В Подмосковье нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика
В Волоколамском городском округе Подмосковья нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика.
RT на русском 12:17
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Общество
В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов
В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты.
Вести.Ru 11:46
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Шоумен и сендап-комик Максим Галкин отказался давать комментарий касательно своего развода с Аллой Пугачевой.
CT news 12:06
Футбол
В Англии начнут удалять футболистов за умышленный кашель
Красной карточки будут удостоены и те игроки, которые позволяют себе плеваться на поле во время матчей.
Матч ТВ 12:15
Армия и оружие
МИД России заявил о росте угроз для безопасности после разрыва ДРСМД
МИД России заявил, что угрозы для глобальной стабильности и безопасности значительно выросли за год после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском 12:07
Авто
В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров
Дизайнер Александр Шторм в сотрудничестве с изданием iReactor рабоработал и представил идеальный вариант автомобиля для пенсионеров.
ПРАЙМ 05:47
Авто
Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado для домашнего рынка
Toyota презентовала модернизированный Toyota Land Cruiser Prado, предназначенный для домашнего рынка.
Новые автомобили 10:58
Общество
РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней
По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъ 11:15
Здоровье
В Екатеринбурге сократят количество коек для пациентов с коронавирусом
Напомним, что сегодня врачи стационаров и медики скорой помощи столицы Урала заявили об уменьшении числа пациентов с коронавирусом.
ТагилСити.ру 12:50
Политика
Российские военные базы появятся в 6 странах Африки
В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств.
Военное дело 08:17
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Экономика
Журналист рассказал о рекордном падении экономики в развитых странах
Экономика КНР смогла вернуться к росту во втором квартале текущего года на фоне рекордного падения по итогам первого квартала в 7%.
Экономика сегодня 03:28