Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
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, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
RT на русском06:07

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Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

РИА Новости07:57

Выход России из соглашения о двойном налогообложении с Кипром не вызовет сильного оттока нерезидентов

Finam.Ru08:50

Кипр поставили на паузу

Коммерсантъ08:13

Эксперты считают оправданной мерой денонсацию соглашения с Кипром

ТАСС11:26

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

Ведомости06:10

Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русском06:07

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РБК05:55
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Происшествия

33 носителя коронавируса обнаружены на норвежском круизном лайнере

ИА Красная Весна 01 августа в 11:22
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Происшествия

В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького

ТАСС 07:21
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Политика

Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым

РИА Новости вчера в 13:44
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Происшествия

Мужчина угрожает взорвать отделение банка в Киеве

В Киеве правоохранители пытаются найти общий язык с мужчиной, захватившим отделение банка в Шевченковском районе и угрожающим взорвать СВУ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Вести.Ru 06:21
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Политика

Водолацкий: Дело по расследованию MH17 повернулось в пользу РФ

Фонд провел свое собственное расследование обстоятельств крушения Boeing в Донбассе в 2014 году.
RuNews24.ru вчера в 23:59
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Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
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Футбол

Российская футболистка Карпова подписала контракт с «Эспаньолом»

РИА Новости 11:45
Общество

Суд оштрафовал Волочкову за нарушение карантина в Дивеевском монастыре

Газета.Ru 10:18
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Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
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Происшествия

Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице

Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней.
REGNUM 05:11
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Общество

В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
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Происшествия

В Подмосковье нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика

В Волоколамском городском округе Подмосковья нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика.
RT на русском 12:17
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
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Экономика

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
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Общество

В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов

В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты.
Вести.Ru 11:46
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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
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Политика

В сети появилось видео с флагом талибов в Святой Софии

РБК 12:28
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Шоумен и сендап-комик Максим Галкин отказался давать комментарий касательно своего развода с Аллой Пугачевой.
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Футбол

В Англии начнут удалять футболистов за умышленный кашель

Красной карточки будут удостоены и те игроки, которые позволяют себе плеваться на поле во время матчей.
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Общество

Доходы главы Крыма выросли на 1,4 млн рублей за год

ТАСС 06:08
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Армия и оружие

МИД России заявил о росте угроз для безопасности после разрыва ДРСМД

МИД России заявил, что угрозы для глобальной стабильности и безопасности значительно выросли за год после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском 12:07
Авто

В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров

Дизайнер Александр Шторм в сотрудничестве с изданием iReactor рабоработал и представил идеальный вариант автомобиля для пенсионеров.
ПРАЙМ 05:47
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Авто

Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado для домашнего рынка

Toyota презентовала модернизированный Toyota Land Cruiser Prado, предназначенный для домашнего рынка.
Новые автомобили 10:58
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Общество

РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней

По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъ 11:15
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Происшествия

Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Газета.Ru 07:13
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

Интерфакс 08:32
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Здоровье

В Екатеринбурге сократят количество коек для пациентов с коронавирусом

Напомним, что сегодня врачи стационаров и медики скорой помощи столицы Урала заявили об уменьшении числа пациентов с коронавирусом.
ТагилСити.ру 12:50
Политика

Российские военные базы появятся в 6 странах Африки

В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств.
Военное дело 08:17
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Политика

Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
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Экономика

Журналист рассказал о рекордном падении экономики в развитых странах

Экономика КНР смогла вернуться к росту во втором квартале текущего года на фоне рекордного падения по итогам первого квартала в 7%.
Экономика сегодня 03:28
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