Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
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Как отмечается
, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
RT на русском06:07

Подробнее о событии

Выход России из соглашения о двойном налогообложении с Кипром не вызовет сильного оттока нерезидентов

Finam.Ru08:50

Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русском06:07

Кипр поставили на паузу

Коммерсантъ08:13

Россия разорвет соглашение с Кипром по двойному налогообложению

РИА Новости07:57

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

Ведомости06:10

В СФ оценили влияние разрыва налогового соглашения с Кипром на инвестиционный климат РФ

ТАСС08:34

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РБК05:55
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Политика

ФСБ: дело Сафронова не связано с его журналистской деятельностью

Господин Сафронов вину отрицает. Он связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.
Коммерсантъ 10:29
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Футбол

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
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Общество

В ВОЗ сообщили, что менее 10% людей перенесли коронавирус

Лишь порядка 10% людей перенесли инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом.
ТАСС 08:26
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Здоровье

Российский врач связал шум в ушах с симптомами смертельных заболеваний

Шум в ушах может быть связан с симптомами возрастных смертельных заболеваний, поэтому ему нужно уделить внимание.
Lenta.ru 08:57
Авто

В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров

Дизайнер Александр Шторм в кооперации с журналистами iReactor презентовал машину-идеал для пенсионеров.
Новые автомобили 03:56
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

Интерфакс 08:32
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
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Политика

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
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Шоу-бизнес

СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка

Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
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Политика

В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
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Политика

Около границы с Россией прошла колонна белорусской военной техники

Не исключается, что возможное появление колонны белорусской военной техники связано с недавним инцидентом с задержанием 33 россиян.
RuNews24.ru 01:36
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Происшествия

Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Газета.Ru 07:13
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Киберспорт

Iceberg поблагодарил Алоху за время, проведённое в команде

Киберспортсмен Илья Коробкин под ником "Alohadance" покинул команду FTM Мидер команды Богдан Василенко выразил благодарность бывшему партнеру.
Честный рейтинг букмекеров 09:34
Политика

Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии

Напомним, 29 июля государственное информагенство Белта сообщило о задержании в Белоруссии 33 боевиков из российской ЧВК Вагнер .
Znak.com 00:41
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Происшествия

В Москве ликвидировали открытое горение в жилом доме

Спасатели ликвидировали открытое горение в подвале жилого дома на юге Москвы.
RT на русском 10:11
Политика

В МИД России указали послу Белоруссии на безосновательность задержания 33 россиян

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в понедельник на встрече с послом Белоруссии в Москве Владимиром Семашко указал на безосновательность предлога, под которым в республике были арестованы 33 россиянина.
ТАСС 10:21
Происшествия

Жена Энди Картрайта расчленила тело рэпера за одну ночь

Ранее СМИ сообщали, что супруга Энди Картрайта Марина Кохал в течение четырёх дней расчленяла тело своего покойного мужа.
Pravda.Ru 09:44
Происшествия

Мосгорсуд оставил под арестом первого фигуранта дела о торговле детьми

Мосгорсуд оставил под арестом первого фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
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Происшествия

Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована

В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
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Шоу-бизнес

Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в день пятой годовщины свадьбы с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым опубликовала архивные кадры традиционного танца жениха и невесты.
Народные новости 06:55
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Здоровье

В Минздраве призвали не смеяться над теми, кто носит медицинские маски

В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса не стоит отказываться от ношения защитных масок как в городе, так и в местах массового отдыха, заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов.
Life.ru вчера в 07:12
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Общество

Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет 04:14
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Экономика

Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников

Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ.
Политическая Экспертиза 04:57
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Общество

Японские СМИ выбрали Загитову одной из самых красивых россиянок

Фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в пятерку самых красивых российских девушек по версии японского журнала Menjoy.
Вестник Кавказа 04:54
Музыка

Алиса Вокс назвала причину ухода из группы «Ленинград»

Алиса вошла в состав группы на смену солистке Юлии Коган, когда та собиралась в декрет.
SM News вчера в 14:05
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили еще 130 зараженных коронавирусом

На 3 августа в Ростовской области у 13 335 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 317 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:36
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Общество

Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока-2»

Польское антимонопольное управление UOKiK выписало штраф "Газпрому" на 57 миллионов долларов за игнорирование предписания о предоставлении информации по газопроводу "Северный поток-2", сообщается в заявлении управления.
Вести.Ru 03:42
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