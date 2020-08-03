с чего всё началось

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Футбол Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление. 61

Здоровье Российский врач связал шум в ушах с симптомами смертельных заболеваний Шум в ушах может быть связан с симптомами возрастных смертельных заболеваний, поэтому ему нужно уделить внимание.

Шоу-бизнес Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва». 150

Политика В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. 46

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей. 81

Киберспорт Iceberg поблагодарил Алоху за время, проведённое в команде Киберспортсмен Илья Коробкин под ником "Alohadance" покинул команду FTM Мидер команды Богдан Василенко выразил благодарность бывшему партнеру.

Политика Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии Напомним, 29 июля государственное информагенство Белта сообщило о задержании в Белоруссии 33 боевиков из российской ЧВК Вагнер . 55

Происшествия В Москве ликвидировали открытое горение в жилом доме Спасатели ликвидировали открытое горение в подвале жилого дома на юге Москвы.

Политика В МИД России указали послу Белоруссии на безосновательность задержания 33 россиян Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в понедельник на встрече с послом Белоруссии в Москве Владимиром Семашко указал на безосновательность предлога, под которым в республике были арестованы 33 россиянина.

Происшествия Жена Энди Картрайта расчленила тело рэпера за одну ночь Ранее СМИ сообщали, что супруга Энди Картрайта Марина Кохал в течение четырёх дней расчленяла тело своего покойного мужа.

Шоу-бизнес Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в день пятой годовщины свадьбы с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым опубликовала архивные кадры традиционного танца жениха и невесты. 75

Здоровье В Минздраве призвали не смеяться над теми, кто носит медицинские маски В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса не стоит отказываться от ношения защитных масок как в городе, так и в местах массового отдыха, заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов. 1K

Общество Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО. 135

Экономика Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ. 346

Общество Японские СМИ выбрали Загитову одной из самых красивых россиянок Фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в пятерку самых красивых российских девушек по версии японского журнала Menjoy.