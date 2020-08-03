Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
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, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
RT на русском06:07

Подробнее о событии

Выход России из соглашения о двойном налогообложении с Кипром не вызовет сильного оттока нерезидентов

Finam.Ru08:50

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

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Кипр поставили на паузу

Коммерсантъ08:13

Россия разорвет соглашение с Кипром по двойному налогообложению

РИА Новости07:57

В СФ оценили влияние разрыва налогового соглашения с Кипром на инвестиционный климат РФ

ТАСС08:34

Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русском06:07

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РБК05:55
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Экономика

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В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
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Политика

МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян

МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
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Суд оштрафовал Волочкову за нарушение карантина в Дивеевском монастыре

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Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
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В 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим

В 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим до 31 августа.
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