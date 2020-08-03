Экономика
BFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
Читать в источнике
Оценить907
с чего всё началось
Как отмечается, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.RT на русском06:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Экономика
Повышены лимиты, повышены налоговые ставки для УСН с 2021 года
С 1 января 2021 года после превышения лимита до доходам в 150 млн рублей, и, или лимита по численности персонала в 100 человек, компания не теряет право на применение упрощенной системы налогообложения.
Бухгалтерия.ру 01 августа в 03:47
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока-2»
Польское антимонопольное управление UOKiK выписало штраф "Газпрому" на 57 миллионов долларов за игнорирование предписания о предоставлении информации по газопроводу "Северный поток-2", сообщается в заявлении управления.
Вести.Ru 03:42
Происшествия
Приговоренный к казни мужчина вышел из тюрьмы и снова попал в колонию
Житель Калининграда, приговоренный к смертной казни, вышел из 25-летнего заключения и снова попал за решетку за нарушение закона.
Российская газета 09:49
Игры
PlayStation проведет презентацию State of Play 6 августа
Sony PlayStation анонсировала новую презентацию State of Play. Трансляция стартует 6 августа в 23:00 по московскому времени.
Cyber.sports.ru 10:21
Политика
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
Общество
Владимир Гарюгин покинул должность начальника метрополитена Петербурга
Начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин, возглавлявший предприятие с января 1990 года, покинул занимаемую им должность по собственному желанию.
ТАСС 10:14
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Политика
25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем
3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru 03:44
Происшествия
Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве
Пользователь @mynamehay опубликовал на своей странице в Twitter видео конфликта мигрантов с полицейскими в Москве, который произошел у ТЦ на станции метро «Теплый Стан».
Московский Комсомолец 08:48
Политика
ФСБ: дело Сафронова не связано с его журналистской деятельностью
Иван Сафронов, несколько месяцев занимающий должность советника главы «Роскосмоса», был задержан и арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 10:29
Общество
России обещают ежемесячно 10 млн вакцин от коронавируса к концу года
Москва, 3 августа 2020, 17:30 — REGNUM К концу 2020 года в России могут производить уже 10 млн вакцин от коронавирусной инфекции в месяц.
REGNUM 10:30
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Общество
В 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим
В 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим до 31 августа.
RT на русском 09:01
Технологии
DualShock 4 на PS5 будет работать только в играх для PS4
Игромания.ру 08:13
Здоровье
Названы симптомы дефицита витамина D, которые часто не игнорируют
Среди часто встречающихся симптомов медики отмечают боли в костях и воспаления суставов, частые заболевания простудой, пневмонией, гриппом и прочими инфекциями.
Сайт интересных новостей 08:52
Политика
Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает возможным рассмотреть идею возложить на работодателя полную ответственность за действия нанятого иностранца: это жесткая мера, но обсудить ее следует.
РИА Новости 08:12
Шоу-бизнес
Наталия Орейро с обнаженной грудью рассказала о грудном вскармливании
Уругвайская исполнительница Наталия Орейро обнажила грудь и рассказала поклонникам о грудном вскармливании.
Актуальные Новости 00:30
Футбол
«МЮ» предложил «Боруссии» разбить платеж за Санчо на три года
Отмечается, что «красные дьяволы» готовы выплатить 70 млн евро этим летом. Еще 30 – через год, а оставшиеся 20 – в 2022 году.
ProstoProSport 03:32
Общество
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
Здоровье
В октябре от коронавируса начнут прививать врачей и учителей
Министр здравоохранения России назвал сроки, в которые начнётся вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Тамбовский Репортер 05:31
Киберспорт
Iceberg поблагодарил Алоху за время, проведённое в команде
Киберспортсмен Илья Коробкин под ником "Alohadance" покинул команду FTM Мидер команды Богдан Василенко выразил благодарность бывшему партнеру.
Честный рейтинг букмекеров 09:34
Футбол
Новым главным тренером ФК «Химки» назначен Дмитрий Гунько
Стало известно имя нового главного тренера «Химок».
Vprognoze.ru 01 августа в 17:14