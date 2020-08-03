Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице

Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней.