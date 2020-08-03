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BFM.ru
BFM.ru

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».В источнике
С чего всё началось
Как отмечается
, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
RT на русском06:07
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 3 августа

Интерфакс13:37
RT на русском

Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русском06:07
ТАСС

Эксперты считают оправданной мерой денонсацию соглашения с Кипром

ТАСС11:26
Коммерсантъ

Кипр поставили на паузу

Коммерсантъ08:13
РИА Новости

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

РИА Новости07:57
Finam.Ru

Выход России из соглашения о двойном налогообложении с Кипром не вызовет сильного оттока нерезидентов

Finam.Ru08:50
РБК

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РБК05:55
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МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян

МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru10:40
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс07:01
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс08:32
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Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС06:44
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК11:59
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