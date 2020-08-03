Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Смотрите также
Четырех бывших десантников задержали после драки в Парке Горького
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
При жесткой посадке самолета ООН в Мали пострадали не менее 6 человек
Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Около границы с Россией прошла колонна белорусской военной техники
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
Мантуров пообещал миллионы доз вакцины от COVID в месяц к 2021 году
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту
Forbes признал Шнурова самой богатой звездой российского шоу-бизнеса
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Мосгорсуд изменил наказание Мамаеву
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов
Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Forbes признал Шнурова самой богатой звездой российского шоу-бизнеса
В Сети появилось видео с флагом талибов в Святой Софии
В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».В источнике
С чего всё началось
Как отмечается
, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
Подробнее о событии