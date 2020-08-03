Экономика
BFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Политика
Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии
Власти Великобритании подозревают российских хакеров во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.
РБК 14:26
Происшествия
Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована
В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru 07:00
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца по делу о его убийстве
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца супругу рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал, обвиняемую в его убийстве.
Известия 15:16
Музыка
Ларс Ульрих из Metallica назвал свои любимые песни
Культуромания 13:40
Политика
ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новости 15:48
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
Гаджеты
Китайский разработчик Xiao-i подал иск к Apple на $1,4 млрд
Xiao-i на самом деле судится с Apple уже с 2012 года, но пока китайская компания не смогла ограничить продажи «яблочной» продукции.
Astera 12:36
Армия и оружие
SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку на юго-западе столичной провинции Дамаск, передает сирийское государственное агентство SANA.
РБК 16:37
Культура
Стали известны заработки Сергея Гармаша
Стали известны заработки Сергея Гармаша Помимо профессиональной деятельности бюджет артиста несколько лет пополнялся еще и благодаря рекламным контрактам.
Экспресс газета 15:09
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru 11:58
Общество
ВОЗ: идеальное средство против коронавируса могут никогда не изобрести
Женева, Швейцария, 3 августа 2020, 15:38 — REGNUM Идеального средства против коронавирусной инфекции не существует, его могут никогда не изобрести.
REGNUM 08:38
Шоу-бизнес
Редкий кадр: дом, в котором выросла Кейт Миддлтон
Брат Кейт Миддлтон показал фанатам редкий кадр в семейном доме их родителей.
WMJ.ru 10:18
Происшествия
Антипов с помощью кресла первого пилота MH17 опроверг версию о «Буке»
Политическая Экспертиза 05:44
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском 16:42
Технологии
Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно
Стоит обратить внимание, что изменения в реестре могут нарушить работу Windows 10, поэтому инструкция рассчитана на уверенных пользователей.
Astera 12:31
Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии написал письмо лидерам 30 стран
Бывший соперник Лукашенко за пост президента Белоруссии Валерий Цепкало отправил открытое письмо лидерам 30 стран.
Общественная служба новостей 10:27
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Общество
Трамп дал Microsoft 45 дней на заключение сделки о покупке TikTok
Microsoft сообщила, что нет никакой уверенности в том, что соглашение будет достигнуто.ByteDance и Белый дом не ответили на просьбы о комментарии.Microsoft сообщила, что в рамках предложенной сделки получит контроль над операциями TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Finam.Ru 08:52
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45
Футбол
СМИ: «Спартак» сделал запрос по трансферу бразильца Гуги
Если верить источнику, красно-белые уже сделали бразильскому клубу официальное предложение.
RT на русском 16:32
Спорт
Первая ракетка России Медведев остался без прав за превышение скорости
У российского теннисиста Даниила Медведева забрали водительские права за превышение скорости во время езды в Монако.
Вести.Ru 15:53
Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
Футбол
В матчах еврокубков почтят память жертв коронавируса
Все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы, Юношеской лиги УЕФА и 1/4 финала женской Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса.
BetOn 16:52
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Экономика
С нефтяников планируют получить еще 200 млрд руб. через НДД
Внесение изменений в НДД могут увеличить отчисления в бюджет на 200 млрд рублей за три года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники и проект документа.
Профиль 07:16
Авто
Новая Kia K5 показала экстремальные трюки
Следующим трюком стал «полицейский разворот». В этот раз автомобиль снова показал, на что способен в самых экстремальных ситуациях.
Car.ru 04:24