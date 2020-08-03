с чего всё началось

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Технологии Virgin Galactic представила проект сверзвукового пассажирского самолета Компания Virgin Galactic представила проект пассажирского сверхзвукового самолета, развивающего скорость до трех чисел Маха.

Общество В России вступил в силу ГОСТ на новые номера для мотоциклов и автомобилей Москва, 4 августа 2020, 00:22 — REGNUM Вступил в силу ГОСТ Р 50 577−2018, разрешающий использование в России номеров новых форматов для мотоциклов и праворульных автомобилей с нестандартным местом их крепления, сообщили 4 августа в пресс-службе Росстандарта.

Экономика Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. 46

Общество В России каждый пятый ребенок находится за чертой бедности Другими словами, в России в 2018 году 23% детей до 18 лет находились за чертой бедности, что составляет порядка 33 миллионов человек, как подсчитал РБК. 1

Кино Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2» В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить. 46

Футбол Дэнни Роуз снова пожаловался на расизм Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, известный своей антирасистской позицией, вновь пожаловался на дискриминацию в Англии.

Политика Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября Функционирование приложения TikTok, в котором пользователи загружают свои короткие видеозаписи, будет прекращено в США, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме. 400

Общество Беспилотное летающее такси прошло испытание в Германии Специалисты в Германии испытали первое беспилотное летающее такси, способное перевозить по воздуху до четырех пассажиров со скоростью в 120 километров в час.

Хоккей «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: Евгений Кузнецов сравнял счёт в матче На 28-й минуте «Тампа-Бэй» удвоила преимущество в счёте, однако ещё до конца второй двадцатиминутки отличился Рихард Паник, а затем гол на свой счёт записал российский игрок столичного клуба Евгений Кузнецов, сравняв счёт в матче.

Политика ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы. 78

Общество Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя. 230

Политика Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру». 1K

Футбол Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт. 65

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. 857