Экономика
BFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Ру06:36
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Происшествия
В Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину
Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины.
РИА Новости 07:57
Технологии
Virgin Galactic представила проект сверзвукового пассажирского самолета
Компания Virgin Galactic представила проект пассажирского сверхзвукового самолета, развивающего скорость до трех чисел Маха.
N+1 11:15
Общество
В России вступил в силу ГОСТ на новые номера для мотоциклов и автомобилей
Москва, 4 августа 2020, 00:22 — REGNUM Вступил в силу ГОСТ Р 50 577−2018, разрешающий использование в России номеров новых форматов для мотоциклов и праворульных автомобилей с нестандартным местом их крепления, сообщили 4 августа в пресс-службе Росстандарта.
REGNUM 17:22
Фигурное катание
Видео: Евгений Плющенко на тренировках учит спортсменок ходить на руках
На занятиях школьницы учатся ходить на руках.
Петербургский дневник 15:01
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
RT на русском 01:39
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Армия и оружие
России и США предрекли войну из-за Арктики
Рамблер 01 августа в 05:37
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Российская газета 14:02
Общество
В России каждый пятый ребенок находится за чертой бедности
Другими словами, в России в 2018 году 23% детей до 18 лет находились за чертой бедности, что составляет порядка 33 миллионов человек, как подсчитал РБК.
Долг.рф 17:34
Киберспорт
Daxak: «У меня претензия к личности Травомана, а не к герою»
Ранее российский керри призвал хай-ммр игроков добавлять Травомана в додж-лист. Пять обманчиво легких героев Доты.
Cyber.sports.ru 11:21
Кино
Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»
В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новости 09:34
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Футбол
Дэнни Роуз снова пожаловался на расизм
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, известный своей антирасистской позицией, вновь пожаловался на дискриминацию в Англии.
Евро-футбол.ру 17:15
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку на юго-западе Дамаска
RuNews24.ru 17:27
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Функционирование приложения TikTok, в котором пользователи загружают свои короткие видеозаписи, будет прекращено в США, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании, сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
Интерфакс 14:39
Общество
Беспилотное летающее такси прошло испытание в Германии
Специалисты в Германии испытали первое беспилотное летающее такси, способное перевозить по воздуху до четырех пассажиров со скоростью в 120 километров в час.
Комсомольская правда 15:49
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
Хоккей
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: Евгений Кузнецов сравнял счёт в матче
На 28-й минуте «Тампа-Бэй» удвоила преимущество в счёте, однако ещё до конца второй двадцатиминутки отличился Рихард Паник, а затем гол на свой счёт записал российский игрок столичного клуба Евгений Кузнецов, сравняв счёт в матче.
Чемпионат 17:45
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России теперь нельзя пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»
RT на русском 07:39
Политика
ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новости 15:48
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском 16:42
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия 16:09
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
Общество
РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней
По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъ 11:15
Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Интерфакс 17:06