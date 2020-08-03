Экономика
BFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Ру06:36
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Политика
25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем
3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru 03:44
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Нефть Brent держится выше $44 за баррель
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Кокорин и Промес пообщались в Instagram
RT на русском 14:33
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией
Военные нанесли удар по четырем террористам, которые пытались заложить взрывчатку в нескольких метрах от границы.
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Google представил смартфон Pixel 4a
ТАСС 15:18
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Армия и оружие
Сражение при Кагуле: как русская армия разгромила османское войско
Российская газета 01 августа в 01:37
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Финансы
Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям
Спрос на наличные еще сохранялся на повышенном уровне в первой половине июля, но во второй части месяца уже снизился и приблизился к сезонной динамике, сообщил РБК представитель Банка России.
РБК 17:00
Киберспорт
Игра Warframe получит обновление Heart of Deimos в августе
Обновление получит название Heart of Deimos, передает "Актуальные новости".
NewInform 03:48
Политика
В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Журналист Ф. Кэмп, который является главой Атлантического совета, дал рекомендацию американским властям внимательно следить за действиями Путина.
Discover24 11:49
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском 16:30
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Космос
Речные долины древнего Марса были покрыты ледяными щитами — планетолог
ИА Красная Весна 16:48
Происшествия
Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Господин Воеводин занимал пост гендиректора с 2009 года.
Коммерсантъ 11:36
Экономика
Пенсионерам продлили срок перехода на систему «Мир»
Кто уже получает пенсию на банковскую карту имеет возможность до 1 октября совершить переход на платежную систему «Мир».
ГТРК Мордовия 02:28
Футбол
Прядкин объяснил, почему Дзюба получил приз лучшего бомбардира РПЛ
Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему титул лучшего бомбардира турнира по итогам сезона-2019/20 был разделен между нападающими «Зенита» Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.
Матч ТВ 15:29
Политика
Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК 15:00
Культура
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Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru 11:58
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
Политика
Испанские политики негативно отреагировали на отъезд Хуана Карлоса I
Недостойным поступком и бегством от юстиции, сочли отъезд заслуженного короля Испании Хуана Карлоса, представители ряда партий, передает 3 августа EFE.
ИА Красная Весна 16:59
Шоу-бизнес
Вика Цыганова похвасталась стройной фигурой в красном купальнике
Актуальные Новости 15:48
Общество
Новый мост откроют в Генуе через два года после обрушения
Обрушение старого моста во время сильного шторма 14 августа 2018 года стало национальной трагедией, унесшей жизни 43 человек.
NewInform 14:56
Происшествия
Первая ракетка России Медведев остался без прав за превышение скорости
У российского теннисиста Даниила Медведева забрали водительские права за превышение скорости во время езды в Монако.
Вести.Ru 15:53
Футбол
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ
Самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика» в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграли вничью.
RT на русском вчера в 13:28