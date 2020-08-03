с чего всё началось

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Общество «Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2» В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 2,1K

Экономика Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. 40

Политика В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа. 392

Финансы Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям Спрос на наличные еще сохранялся на повышенном уровне в первой половине июля, но во второй части месяца уже снизился и приблизился к сезонной динамике, сообщил РБК представитель Банка России.

Происшествия Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. 32

Экономика Пенсионерам продлили срок перехода на систему «Мир» Кто уже получает пенсию на банковскую карту имеет возможность до 1 октября совершить переход на платежную систему «Мир».

Футбол Прядкин объяснил, почему Дзюба получил приз лучшего бомбардира РПЛ Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему титул лучшего бомбардира турнира по итогам сезона-2019/20 был разделен между нападающими «Зенита» Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.

Происшествия Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни. 73

Политика Испанские политики негативно отреагировали на отъезд Хуана Карлоса I Недостойным поступком и бегством от юстиции, сочли отъезд заслуженного короля Испании Хуана Карлоса, представители ряда партий, передает 3 августа EFE.

Общество Новый мост откроют в Генуе через два года после обрушения Обрушение старого моста во время сильного шторма 14 августа 2018 года стало национальной трагедией, унесшей жизни 43 человек.