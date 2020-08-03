Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
Читать в источнике
Комментировать869
с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Ру06:36

Подробнее о событии

Кипр по двойному тарифу

Ведомости17:14

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъ16:03

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

РИА Новости07:57

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русском14:17

Эксперты считают оправданной мерой денонсацию соглашения с Кипром

ТАСС11:26

Что произошло за день: понедельник, 3 августа

Интерфакс13:37

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РБК05:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Политика

25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем

3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru 03:44
3
Энергетика

Нефть Brent держится выше $44 за баррель

REGNUM 15:00
7
Футбол

Кокорин и Промес пообщались в Instagram

RT на русском 14:33
1
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

Военные нанесли удар по четырем террористам, которые пытались заложить взрывчатку в нескольких метрах от границы.
РБК 17:29
9
Гаджеты

Google представил смартфон Pixel 4a

ТАСС 15:18
7
Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
2,1K
Армия и оружие

Сражение при Кагуле: как русская армия разгромила османское войско

Российская газета 01 августа в 01:37
2
Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
3
Экономика

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
40
Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
79
Происшествия

Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
6
Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
392
Финансы

Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям

Спрос на наличные еще сохранялся на повышенном уровне в первой половине июля, но во второй части месяца уже снизился и приблизился к сезонной динамике, сообщил РБК представитель Банка России.
РБК 17:00
Киберспорт

Игра Warframe получит обновление Heart of Deimos в августе

Обновление получит название Heart of Deimos, передает "Актуальные новости".
NewInform 03:48
6
Политика

В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина

Журналист Ф. Кэмп, который является главой Атлантического совета, дал рекомендацию американским властям внимательно следить за действиями Путина.
Discover24 11:49
36
Происшествия

Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест

Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском 16:30
121
Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
32
Космос

Речные долины древнего Марса были покрыты ледяными щитами — планетолог

ИА Красная Весна 16:48
Происшествия

Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела

Господин Воеводин занимал пост гендиректора с 2009 года.
Коммерсантъ 11:36
11
Экономика

Пенсионерам продлили срок перехода на систему «Мир»

Кто уже получает пенсию на банковскую карту имеет возможность до 1 октября совершить переход на платежную систему «Мир».
ГТРК Мордовия 02:28
Футбол

Прядкин объяснил, почему Дзюба получил приз лучшего бомбардира РПЛ

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему титул лучшего бомбардира турнира по итогам сезона-2019/20 был разделен между нападающими «Зенита» Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.
Матч ТВ 15:29
Политика

Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября

Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК 15:00
379
Культура

Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»

Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru 11:58
58
Происшествия

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
73
Политика

Испанские политики негативно отреагировали на отъезд Хуана Карлоса I

Недостойным поступком и бегством от юстиции, сочли отъезд заслуженного короля Испании Хуана Карлоса, представители ряда партий, передает 3 августа EFE.
ИА Красная Весна 16:59
Шоу-бизнес

Вика Цыганова похвасталась стройной фигурой в красном купальнике

Актуальные Новости 15:48
Общество

Новый мост откроют в Генуе через два года после обрушения

Обрушение старого моста во время сильного шторма 14 августа 2018 года стало национальной трагедией, унесшей жизни 43 человек.
NewInform 14:56
Происшествия

Первая ракетка России Медведев остался без прав за превышение скорости

У российского теннисиста Даниила Медведева забрали водительские права за превышение скорости во время езды в Монако.
Вести.Ru 15:53
Шоу-бизнес

Forbes признал Шнурова самой богатой звездой российского шоу-бизнеса

Интерфакс 06:54
86
Футбол

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ

Самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика» в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграли вничью.
RT на русском вчера в 13:28
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное