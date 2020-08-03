с чего всё началось

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Москва, 3 августа 2020, 17:59 — REGNUM Дипломатический паспорт будет выдан Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совета безопасности РФ, сообщается 3 августа на интернет-портале правовой информации. 862

Происшествия Женщину облили серной кислотой у подмосковного гипермаркета В подмосковном Пушкине неизвестные облили женщину серной кислотой. Нападение произошло у входа в гипермаркет «Глобус». 7

Политика ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы. 135

Политика Reuters: хакеры из РФ взломали электронную почту экс-министра Британии Российские хакеры в 2019 году взломали электронную почту экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса и узнали детали торговых переговоров между Великобританией и США. 2

Космос Японцы обнаружили галактику, практически не содержащую кислорода Исследователи сообщили, что полученные с телескопа данные показывают, что в найденной галактике содержится всего 1,6% кислорода от солнечного, что является самым низким значением за всю историю галактического изучения. 1

Экономика В России замедлился рост спроса на наличные деньги Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей. 3

Армия и оружие The National Interest назвал преимущество России перед США Эксперт американского издания The National Interest Калеб Ларсон опубликовал статью, в которой заявил, что принятие на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» предоставит России ощутимое преимущество перед Соединенными Штатами. 25

Политика Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан". 428

Армия и оружие Reuters: КНДР продолжает разработки ядерного оружия КНДР, по мнению нескольких стран, продолжает развивать ядерное оружие и могла разработать новые ядерные устройства для своих баллистических ракет. 2

Экономика Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. 61

Политика Особое мнение: Валерий Соловей Н. Росебашвили ― Напомню, что Валерий Соловей, политолог с нами по Скайпу в программе "Особое мнение".

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Тампе», несмотря на гол Кузнецова «Тампа-Бэй» обыграла «Вашингтон» в матче групповой стадии плей-офф НХЛ (3:2 Б). Победитель определился в серии буллитов.

Игры Blizzard увеличила минимальные системные требования для WoW: Shadowlands Системные требования для World of Warcraft: Shadowlands будут выше, чем для Battle for Azeroth.

Экономика Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.

Футбол Новый сезон чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября Сезон-2020 / 21 чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября 2020 года, сообщает Football Italia со ссылкой на заявление серии А. Ранее сообщалось, что теоретически датой начала турнира может стать 12 сентября.

Культура Стали известны имена финалистов фестиваля «Красиво.ДВ» 50 работ были отобраны зрителями и посетителями сайта tvoidv.ru в ходе регионального этапа голосования, еще пять финалистов дополнительно выбрали организаторы фестиваля.