Экономика
BFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Ру06:36
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Crew Dragon вернулся на Землю после тестовой миссии на МКС
Капсула с двумя американскими астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли прибыла на Землю после двухмесячной миссии на орбите.
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Петербургские ученые создадут систему для очистки космоса от мусора
Петербургские ученые придумали, как очистить космос от мусора и обезопасить пилотируемые космические аппараты.
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Москва, 3 августа 2020, 17:59 — REGNUM Дипломатический паспорт будет выдан Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совета безопасности РФ, сообщается 3 августа на интернет-портале правовой информации.
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Женщину облили серной кислотой у подмосковного гипермаркета
В подмосковном Пушкине неизвестные облили женщину серной кислотой. Нападение произошло у входа в гипермаркет «Глобус».
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Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
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ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
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РИА Новости 15:48
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Reuters: хакеры из РФ взломали электронную почту экс-министра Британии
Российские хакеры в 2019 году взломали электронную почту экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса и узнали детали торговых переговоров между Великобританией и США.
News.ru 12:59
Авто
С начала лета по Крымскому мосту проехало свыше миллиона машин
За июнь и июль через Крымский мост проехало более миллиона грузовых и легковых автомобилей.
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Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Клип к песне Uno российской панк-поп-рэйв-группа Little Big стал самым популярным видео всех времен на YouTube-канале «Евровидения», сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
Пятый канал вчера в 01:24
Космос
Японцы обнаружили галактику, практически не содержащую кислорода
Исследователи сообщили, что полученные с телескопа данные показывают, что в найденной галактике содержится всего 1,6% кислорода от солнечного, что является самым низким значением за всю историю галактического изучения.
ИА Красная Весна 01 августа в 08:45
Экономика
В России замедлился рост спроса на наличные деньги
Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей.
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Назван риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Эксперт прокомментировал угрозу перехвата управления "Посейдона" хакерами. Назван риск перехвата российской торпеды "Судного дня".
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ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Армия и оружие
The National Interest назвал преимущество России перед США
Эксперт американского издания The National Interest Калеб Ларсон опубликовал статью, в которой заявил, что принятие на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» предоставит России ощутимое преимущество перед Соединенными Штатами.
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Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия 16:09
Политика
Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
Газета.Ru вчера в 14:27
Армия и оружие
Reuters: КНДР продолжает разработки ядерного оружия
КНДР, по мнению нескольких стран, продолжает развивать ядерное оружие и могла разработать новые ядерные устройства для своих баллистических ракет.
ТАСС 19:37
Финансы
Доллар и евро растут по отношению к рублю
Доллар и евро незначительно растут по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи.
Газета.Ru 03:07
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Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США
Американский лидер Дональд Трамп считает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в США начала отступать.
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Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
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Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Тампе», несмотря на гол Кузнецова
«Тампа-Бэй» обыграла «Вашингтон» в матче групповой стадии плей-офф НХЛ (3:2 Б). Победитель определился в серии буллитов.
Спорт-Экспресс 19:05
Игры
Blizzard увеличила минимальные системные требования для WoW: Shadowlands
Системные требования для World of Warcraft: Shadowlands будут выше, чем для Battle for Azeroth.
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Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
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Врач обходит пациентов раз в сутки и дважды ставит градусники в пульмонологии ЦГБ Бердска, рассказала главврач Дробинская
В пульмонологии БЦГБ обход лечащим врачом производится раз в сутки, измерение температуры тела - дважды за сутки.
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Футбол
Новый сезон чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября
Сезон-2020 / 21 чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября 2020 года, сообщает Football Italia со ссылкой на заявление серии А. Ранее сообщалось, что теоретически датой начала турнира может стать 12 сентября.
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Ученые впервые выявили рак у динозавра
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Культура
Стали известны имена финалистов фестиваля «Красиво.ДВ»
50 работ были отобраны зрителями и посетителями сайта tvoidv.ru в ходе регионального этапа голосования, еще пять финалистов дополнительно выбрали организаторы фестиваля.
PrimaMedia.ru 19:53
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Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox
Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox — в очередной раз корпорация старается сделать его быстрее и удобнее.
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