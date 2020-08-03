Экономика
BFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
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с чего всё началось
Как отмечается, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.RT на русском06:07
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Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Москва, 3 августа 2020, 17:59 — REGNUM Дипломатический паспорт будет выдан Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совета безопасности РФ, сообщается 3 августа на интернет-портале правовой информации.
REGNUM 10:59
Общество
Начальник метро Петербурга Гарюгин уволится после 30 лет работы
Начальник метрополитена Санкт-Петербурга Владимир Гарюгин покидает свой пост, сообщает издание РБК.
Городовой 11:40
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Общество
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
Политика
На Хоккайдо собрался митинг, где требуют «возврата» Россией Курильских островов
На самом северном японском острове Хоккайдо в городе Немуро провели митинг, на котором местные жители потребовали возврата этих российских территорий Японии.
Военное обозрение 08:09
Происшествия
Cамолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали
Одиннадцать человек пострадали при нештатном приземлении в понедельник самолета с персоналом ООН в аэропорту Гао на юго-востоке Мали.
ТАСС 13:45
Происшествия
Четырех бывших десантников задержали после драки в Парке Горького
Московский Комсомолец вчера в 12:22
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла к Плющенко, не предупредив Тутберидзе
В минувшем сезоне Алена Косторная завоевала титул чемпионки Европы и стала победительницей Финала Гран-при.
RuNews24.ru 06:56
Космос
Россия запустила собственный интернет на МКС
Российский сегмент МКС подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей.
Телеканал Санкт-Петербург 31 июля в 10:57
Политика
Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту
Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем.
Evo-rus.com 05:00
Происшествия
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 11:17
Политика
В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru вчера в 10:11
Политика
Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
RT на русском 07:05
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова
Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе.
Аргументы недели вчера в 16:02
Футбол
«Ростов» подпишет контракт с экс-защитником «Химок» Смирновым
Бывший защитник «Химок» Александр Смирнов перейдет в «Ростов», сообщает «Чемпионат».
Sports.ru 13:16
Армия и оружие
МИД России подвел итоги года без договора о РСМД
Размещение Вашингтоном наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира вызовет незамедлительное реагирование России.
ТАСС 12:39
Футбол
Дзюба рассказал, как отец просил его меньше болтать
Очень благодарен своему отцу и его супруге, что прилетели в Петербург поддержать меня и команду в полуфинале Кубка России с московским «Спартаком», - отметил Дзюба.
Честный рейтинг букмекеров 06:53
Здоровье
Правительство увеличило норматив на обеспечение льготников лекарствами
Правительство увеличило ежемесячный норматив на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.
Российская газета 06:26
Кино
Появились кадры драмы Netflix с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном
Авторы картины смогли собрать достаточно внушительный каст, в частности в ленте появятся: Том Холланд, Роберт Паттинсон, Себастиан Стэн, Миа Васиковска, Джейсон Кларк и так далее.
Игромания.ру 10:51
Политика
Reuters: хакеры из РФ взломали электронную почту экс-министра Британии
Российские хакеры в 2019 году взломали электронную почту экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса и узнали детали торговых переговоров между Великобританией и США.
News.ru 12:59
Происшествия
Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
RT на русском 08:10
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Гаджеты
Аккумуляторы смартфонов губит неправильное их использование
Наилучший вариант, как отмечают эксперты, когда пользователь разряжает аккумулятор до 40% и заряжает до 80%.
Evo-rus.com 01:26
Шоу-бизнес
Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в день пятой годовщины свадьбы с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым опубликовала архивные кадры традиционного танца жениха и невесты.
Народные новости 06:55
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Политика
На Украине допустили референдум об особом статусе Донбасса
Первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук допустил проведение референдума об особом статусе Донбасса.
Lenta.ru 13:33
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Политика
Около границы с Россией прошла колонна белорусской военной техники
Не исключается, что возможное появление колонны белорусской военной техники связано с недавним инцидентом с задержанием 33 россиян.
RuNews24.ru 01:36
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
На автодроме Сильверстоун завершился четвертый этап «Формулы-1», на котором российского пилота Даниила Квята, выступающего за команду «Альфа-таури», постигла досадная неудача, передает tvbrics.com.
TV BRICS 06:13
Здоровье
Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий
В местах массового скопления людей складываются благоприятные условия для распространения инфекции, добавил он.
Народные новости вчера в 10:13