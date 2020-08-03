с чего всё началось

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Москва, 3 августа 2020, 17:59 — REGNUM Дипломатический паспорт будет выдан Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совета безопасности РФ, сообщается 3 августа на интернет-портале правовой информации. 485

Политика МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. 528

Происшествия Cамолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали Одиннадцать человек пострадали при нештатном приземлении в понедельник самолета с персоналом ООН в аэропорту Гао на юго-востоке Мали.

Политика Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем. 484

Происшествия Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве. 8

Шоу-бизнес Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе. 9

Футбол Дзюба рассказал, как отец просил его меньше болтать Очень благодарен своему отцу и его супруге, что прилетели в Петербург поддержать меня и команду в полуфинале Кубка России с московским «Спартаком», - отметил Дзюба. 1

Кино Появились кадры драмы Netflix с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном Авторы картины смогли собрать достаточно внушительный каст, в частности в ленте появятся: Том Холланд, Роберт Паттинсон, Себастиан Стэн, Миа Васиковска, Джейсон Кларк и так далее.

Политика Reuters: хакеры из РФ взломали электронную почту экс-министра Британии Российские хакеры в 2019 году взломали электронную почту экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса и узнали детали торговых переговоров между Великобританией и США. 1

Происшествия Захвативший заложника в банке в Киеве задержан Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. 296

Гаджеты Аккумуляторы смартфонов губит неправильное их использование Наилучший вариант, как отмечают эксперты, когда пользователь разряжает аккумулятор до 40% и заряжает до 80%. 68

Шоу-бизнес Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в день пятой годовщины свадьбы с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым опубликовала архивные кадры традиционного танца жениха и невесты. 82

Политика На Украине допустили референдум об особом статусе Донбасса Первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук допустил проведение референдума об особом статусе Донбасса.