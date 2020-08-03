Экономика

BFM.ruBFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
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Как отмечается
, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.
RT на русском06:07

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Что произошло за день: понедельник, 3 августа

Интерфакс13:37

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РБК05:55

Эксперты считают оправданной мерой денонсацию соглашения с Кипром

ТАСС11:26

Кипр поставили на паузу

Коммерсантъ08:13

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

РИА Новости07:57

Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русском06:07

Выход России из соглашения о двойном налогообложении с Кипром не вызовет сильного оттока нерезидентов

Finam.Ru08:50
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Москва, 3 августа 2020, 17:59 — REGNUM Дипломатический паспорт будет выдан Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совета безопасности РФ, сообщается 3 августа на интернет-портале правовой информации.
REGNUM 10:59
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Общество

Начальник метро Петербурга Гарюгин уволится после 30 лет работы

Начальник метрополитена Санкт-Петербурга Владимир Гарюгин покидает свой пост, сообщает издание РБК.
Городовой 11:40
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Политика

МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян

МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
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Общество

В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок

Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
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Политика

На Хоккайдо собрался митинг, где требуют «возврата» Россией Курильских островов

На самом северном японском острове Хоккайдо в городе Немуро провели митинг, на котором местные жители потребовали возврата этих российских территорий Японии.
Военное обозрение 08:09
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Происшествия

Cамолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали

Одиннадцать человек пострадали при нештатном приземлении в понедельник самолета с персоналом ООН в аэропорту Гао на юго-востоке Мали.
ТАСС 13:45
Происшествия

Четырех бывших десантников задержали после драки в Парке Горького

Московский Комсомолец вчера в 12:22
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Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла к Плющенко, не предупредив Тутберидзе

В минувшем сезоне Алена Косторная завоевала титул чемпионки Европы и стала победительницей Финала Гран-при.
RuNews24.ru 06:56
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Космос

Россия запустила собственный интернет на МКС

Российский сегмент МКС подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей.
Телеканал Санкт-Петербург 31 июля в 10:57
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Политика

Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту

Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем.
Evo-rus.com 05:00
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Происшествия

Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 11:17
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Политика

В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru вчера в 10:11
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Политика

Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН

RT на русском 07:05
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала сообщения о свадьбе Харламова

Асмус находится под пристальным вниманием своих поклонников после того, как они с шоуменом Гариком Харламовым объявили о разводе.
Аргументы недели вчера в 16:02
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Футбол

«Ростов» подпишет контракт с экс-защитником «Химок» Смирновым

Бывший защитник «Химок» Александр Смирнов перейдет в «Ростов», сообщает «Чемпионат».
Sports.ru 13:16
Армия и оружие

МИД России подвел итоги года без договора о РСМД

Размещение Вашингтоном наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира вызовет незамедлительное реагирование России.
ТАСС 12:39
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Футбол

Дзюба рассказал, как отец просил его меньше болтать

Очень благодарен своему отцу и его супруге, что прилетели в Петербург поддержать меня и команду в полуфинале Кубка России с московским «Спартаком», - отметил Дзюба.
Честный рейтинг букмекеров 06:53
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Здоровье

Правительство увеличило норматив на обеспечение льготников лекарствами

Правительство увеличило ежемесячный норматив на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.
Российская газета 06:26
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Кино

Появились кадры драмы Netflix с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном

Авторы картины смогли собрать достаточно внушительный каст, в частности в ленте появятся: Том Холланд, Роберт Паттинсон, Себастиан Стэн, Миа Васиковска, Джейсон Кларк и так далее.
Игромания.ру 10:51
Политика

Reuters: хакеры из РФ взломали электронную почту экс-министра Британии

Российские хакеры в 2019 году взломали электронную почту экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса и узнали детали торговых переговоров между Великобританией и США.
News.ru 12:59
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Происшествия

Захвативший заложника в банке в Киеве задержан

Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
RT на русском 08:10
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Политика

Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым

РИА Новости вчера в 13:44
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Гаджеты

Аккумуляторы смартфонов губит неправильное их использование

Наилучший вариант, как отмечают эксперты, когда пользователь разряжает аккумулятор до 40% и заряжает до 80%.
Evo-rus.com 01:26
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Шоу-бизнес

Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в день пятой годовщины свадьбы с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым опубликовала архивные кадры традиционного танца жениха и невесты.
Народные новости 06:55
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Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
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Политика

На Украине допустили референдум об особом статусе Донбасса

Первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук допустил проведение референдума об особом статусе Донбасса.
Lenta.ru 13:33
Происшествия

Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову

Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
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Политика

Около границы с Россией прошла колонна белорусской военной техники

Не исключается, что возможное появление колонны белорусской военной техники связано с недавним инцидентом с задержанием 33 россиян.
RuNews24.ru 01:36
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Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

На автодроме Сильверстоун завершился четвертый этап «Формулы-1», на котором российского пилота Даниила Квята, выступающего за команду «Альфа-таури», постигла досадная неудача, передает tvbrics.com.
TV BRICS 06:13
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Здоровье

Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий

В местах массового скопления людей складываются благоприятные условия для распространения инфекции, добавил он.
Народные новости вчера в 10:13
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