Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
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