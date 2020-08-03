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BFM.ru
BFM.ru

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Рувчера в 06:36
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Ведомости

Кипр по двойному тарифу

Ведомости17:14
RT на русском

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русскомвчера в 14:17
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 3 августа

Интерфаксвчера в 13:37
Коммерсантъ

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъвчера в 16:03
ТАСС

Эксперты считают оправданной мерой денонсацию соглашения с Кипром

ТАССвчера в 11:26
РИА Новости

Россия заявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новостивчера в 07:57
РБК

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РБКвчера в 05:55
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Трамп назвал абсурдом отмену смертного приговора Царнаеву

Вашингтон, 1 августа 2020, 09:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда об отмене смертного приговора Джохару Царнаеву, который совершил террористический акт во время Бостонского марафона 2013 года.
Трамп назвал абсурдом отмену смертного приговора Царнаеву
REGNUM1 августа в 02:19
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ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новостивчера в 15:48
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
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Главврачом детской больницы №9 Екатеринбурга станет Игорь Огарков

Новым главным врачом детской городской клинической больницы №9 (ДГКБ) Екатеринбурга станет Игорь Огарков, сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 14:51
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40 лет назад состоялось закрытие самой «монетной» олимпиады

Начиная с 1977 года и заканчивая 1980 годом, в СССР на Ленинградском и Московском монетных дворах было изготовлено около 45 различных дизайнов циркуляционных и коллекционных монет, посвященных играм.
Золотой червонецвчера в 13:18
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