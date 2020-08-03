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BFM.ru
BFM.ru

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».В источнике
С чего всё началось
Минфин со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Сазанова сообщил
 в понедельник, что в июне-июле были проведены переговоры с кипрскими коллегами о пересмотре соглашения во избежание двойного налогообложения (СИДН) между Россией и Кипром «с тем, чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%».
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Эксперты считают оправданной мерой денонсацию соглашения с Кипром

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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

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3DNews08:33
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