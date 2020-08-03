Экономика
BFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
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Экономика
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Происшествия
Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74
В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
Газета.Ru 16:55
Происшествия
Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца по делу о его убийстве
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца супругу рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал, обвиняемую в его убийстве.
Известия 15:16
Культура
Вот так Мастер! Ну и Маргарита
Чтобы понять скрытые смыслы, нужно знать столько, сколько знал его создатель — М.А.Булгаков.
ВОмске вчера в 12:47
Гаджеты
Китайский разработчик Xiao-i подал иск к Apple на $1,4 млрд
Xiao-i на самом деле судится с Apple уже с 2012 года, но пока китайская компания не смогла ограничить продажи «яблочной» продукции.
Astera 12:36
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда 16:30
Финансы
Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям
Спрос на наличные еще сохранялся на повышенном уровне в первой половине июля, но во второй части месяца уже снизился и приблизился к сезонной динамике, сообщил РБК представитель Банка России.
РБК 17:00
Политика
Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК 15:00
Общество
Доходы главы Крыма за прошлый год составили 4,3 млн рублей
Аргументы и Факты - Крым 06:37
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru 07:00
Армия и оружие
Боевики пытались прорвать позиции сирийской армии в Идлибе
Боевики "Джабхат-ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещена в России) предприняли попытки прорвать позиции сирийской армии в Идлибе.
Газета.Ru 16:18
Футбол
«Челси» в летнее трансферное окно могут покинуть до 10 игроков
В летнее трансферное окно из «Челси» могут уйти до 10 игроков, сообщает The Times.
Чемпионат 12:44
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала фигуру в облегающем наряде
Похудевшая Адель показала фигуру в облегающем наряде Певица Адель начала выкладывать фотографии после похудения.
Экспресс газета 06:47
Экономика
Китайские заводы ускоряют восстановление на фоне повышающегося спроса
В июле в Китае было зафиксировано улучшение деловой активности в производственном секторе благодаря улучшению перспектив для электротехнических и фармацевтических товаров, которые способствовали более широкому восстановлению активности после вызванного коронавирусом спада.
Век 10:52
Армия и оружие
Мантуров: проблемы с двигателем танка Т-14 «Армата» устранены
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт на закупку у "Уралвагонзавода" 132 боевых танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".
Mil.Press Военное 02:29
Общество
В Абхазии могут вернуть ограничения на границе с Россией
Как ранее сообщал «Профиль», председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией.
Профиль вчера в 18:06
Наука
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Иммунная система многих больных дает более агрессивный ответ на SARS-CoV-2, чем на вирусы гриппа.
Российская газета вчера в 17:21
Здоровье
В Минздраве призвали не смеяться над теми, кто носит медицинские маски
В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса не стоит отказываться от ношения защитных масок как в городе, так и в местах массового отдыха, заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов.
Life.ru вчера в 07:12
Футбол
Ловрен показал фото с Путиным на телефоне
Хорватский новичок «Зенита» Деян Ловрен признался, что хранит на телефоне фотографию с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском 16:01
Общество
Посылки из Китая с неизвестными семенами объяснили мошенничеством
Напомним, ранее стало известно о получении жителями ряда стран, среди которых США, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, загадочных посылок из КНР, в которых вопреки надписям на упаковках о бижутерии или игрушках находились неизвестные семена.
Деловое.ТВ вчера в 04:27
Авто
Новый BMW X3 замечен на тестах впервые
Официальная премьера обновленного BMW X3 вряд ли состоится в этом году.
32CARS.ru 09:50
Политика
Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии
Власти Великобритании подозревают российских хакеров во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.
РБК 14:26
Футбол
«Эспаньол» попросил отменить вылет из Примеры по итогам сезона-2019/20
«Эспаньол» выступил с официальным заявлением, в котором попросил отменить понижение в классе по итогам сезона-2019/20 Примеры из-за последствий пандемии коронавируса.
Матч ТВ 12:21
Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
Эхо Москвы 01 августа в 16:13
Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
Вести.Ru 05:59