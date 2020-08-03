Экономика
BFM.ruРоссия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».
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с чего всё началось
Как отмечается, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.RT на русском06:07
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Игры
PlayStation 5 будет стоить 499 евро, цена Xbox Series X – 399 евро (GamerGen)
В сети появилась информация о стоимости и дате новых консолей от Sony и Microsoft Сайт GamerGen, ссылаясь на удаленную страницу в интернет-магазине Carrefour, сообщает, что PlayStation 5 будет стоить 499 евро (около 43,2 тысяч рублей), а версия без дисковода обойдется покупателю в 399 евро (34,5 тысяч рублей).
Cyber.sports.ru 09:21
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки Соколов нанял второго адвоката
RT на русском 09:07
Происшествия
В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году
Российская газета 10:09
Экономика
Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов
По актуальному законодательству, банки обязаны обновлять сведения о клиентах ежегодно.
Evo-rus.com 03:53
Происшествия
Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
RT на русском 08:10
Игры
PlayStation проведет презентацию State of Play 6 августа
Sony PlayStation анонсировала новую презентацию State of Play. Трансляция стартует 6 августа в 23:00 по московскому времени.
Cyber.sports.ru 10:21
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
Общество
ФАС одобрила покупку Hyundai закрытого завода GM
Право.ру 06:00
Экономика
В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом
Речь идет о страховых взносах, налоге на прибыль, НДФЛ и НДС. Таким образом, это будет способствовать принципам равенства налогообложения.
Evo-rus.com 02:02
Общество
России обещают ежемесячно 10 млн вакцин от коронавируса к концу года
Москва, 3 августа 2020, 17:30 — REGNUM К концу 2020 года в России могут производить уже 10 млн вакцин от коронавирусной инфекции в месяц.
REGNUM 10:30
Происшествия
На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек
РИА Новости 07:43
Общество
Коронавирус впервые обнаружили у двух собак в Японии
Впервые в Японии COVID-19 обнаружили у двух собак.
МИР 24 09:49
Общество
СМИ рассказали о целевом наборе в престижные вузы для детей чиновников
Многие дети чиновников поступают в престижные вузы по целевому набору, а не по результатам ЕГЭ или олимпиад.
Компания 09:53
Происшествия
Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве
Пользователь @mynamehay опубликовал на своей странице в Twitter видео конфликта мигрантов с полицейскими в Москве, который произошел у ТЦ на станции метро «Теплый Стан».
Московский Комсомолец 08:48
Здоровье
Переболевшие коронавирусом волгоградцы повторно попадают в больницы
В Волгограде уже отмечались случаи, когда переболевшие вновь попадали на больничные койки.
МТВ онлайн 08:12
Общество
В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Согласно распоряжению, подписанному Председателем Правительства РФ, граждане, которые рассчитают на выплаты от государства, теперь при оформлении заявки могут не предоставлять документы об алиментах.
Evo-rus.com 09:49
Авто
Shelby American примет современные GT350 и GT500 в семью
Исправить положение помогут пакеты Carroll Shelby Signature Edition, выпущенные фирмой Shelby American к 55-летию фастбэка GT350.
Драйв 10:02
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом первого фигуранта дела о торговле детьми
Мосгорсуд оставил под арестом первого фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Политика
Российские военные базы появятся в 6 странах Африки
В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств.
Военное дело 08:17
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 03:30
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
Политика
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
Происшествия
Уголовное дело возбуждено против бывшего главы «ВСМПО-Ависмы»
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина.
РБК 10:47
Шоу-бизнес
Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в день пятой годовщины свадьбы с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым опубликовала архивные кадры традиционного танца жениха и невесты.
Народные новости 06:55
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова
Кристина Асмус прокомментировала слухи о женитьбе своего бывшего мужа Гарика Харламова. Супруги о своём разводе сообщили ещё в июне.
Discover24 04:56
Политика
Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает возможным рассмотреть идею возложить на работодателя полную ответственность за действия нанятого иностранца: это жесткая мера, но обсудить ее следует.
РИА Новости 08:12