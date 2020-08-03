с чего всё началось

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. Они способствовали бы «безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Игры PlayStation 5 будет стоить 499 евро, цена Xbox Series X – 399 евро (GamerGen) В сети появилась информация о стоимости и дате новых консолей от Sony и Microsoft Сайт GamerGen, ссылаясь на удаленную страницу в интернет-магазине Carrefour, сообщает, что PlayStation 5 будет стоить 499 евро (около 43,2 тысяч рублей), а версия без дисковода обойдется покупателю в 399 евро (34,5 тысяч рублей).

Политика МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Происшествия Захвативший заложника в банке в Киеве задержан Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. 294

Футбол Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление. 62

Происшествия Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве Пользователь @mynamehay опубликовал на своей странице в Twitter видео конфликта мигрантов с полицейскими в Москве, который произошел у ТЦ на станции метро «Теплый Стан». 106

Авто Shelby American примет современные GT350 и GT500 в семью Исправить положение помогут пакеты Carroll Shelby Signature Edition, выпущенные фирмой Shelby American к 55-летию фастбэка GT350.

Политика Российские военные базы появятся в 6 странах Африки В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств. 27

Политика Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру». 1K

Шоу-бизнес Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва». 150

Политика В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. 56

Происшествия Уголовное дело возбуждено против бывшего главы «ВСМПО-Ависмы» Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина.

Шоу-бизнес Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в день пятой годовщины свадьбы с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым опубликовала архивные кадры традиционного танца жениха и невесты. 75