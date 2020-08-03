Экономика

The Penza PostThe Penza PostРоссия выходит из налогового соглашения с Кипром

В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Рувчера в 06:36

Подробнее о событии

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новостивчера в 07:57

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Газета.Ru08:59

Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром пройдут в Москве

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Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

РБК01:00

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъвчера в 16:03

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русскомвчера в 14:17

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Интерфакс09:30
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
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Политика

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Общество

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Правительство утвердило перечень лекарств для производства в России

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Теннис

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Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
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В финале «Фулхэм» победил «Брентфорд». Основное время завершилось вничью (0:0), а в дополнительное время дачники добыли победу.
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