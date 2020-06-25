с чего всё началось

Журналисту Айдеру Муждабаеву, который ранее переехал из России на Украину, предъявлено обвинение в публичных призывах к терроризму. Следственный комитет РФ объявил его в международный розыск. В ведомстве сообщили, что обвинение Муждабаеву было предъявлено заочно.

Футбол «Ливерпуль» стал чемпионом Англии «Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.

Общество ВОЗ подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. 982

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 5,7K

Общество «Роснефть» претендует на участки на особо охраняемой природной территории «Роснефть» претендует на участки на особо охраняемой природной территории Планы «Роснефти» по расширению ресурсной базы проекта «Восток Ойл» могут столкнуться с трудностями.

Здоровье Врач-терапевт сообщил о главном коварстве коронавируса Алексей Коновалов считает, что даже после того, как пациента выписывают из медицинского учреждения, ему требуется определенный реабилитационный период. 12

Происшествия В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий. 31

Экономика «Новомет» возвращается к своим Основатели и топ-менеджеры "Новомета" планируют выкупить 50,1% акций, принадлежащих "Роснано" и фондам Baring Vostok и Russia Partners, примерно за 10 млрд руб. Продающие акционеры могут рассчитывать на бонус, если в течение пяти лет после сделки "Новомет" более выгодно реализует акции стратегическому инвестору или выйдет на IPO.

Политика Избирком аннулировал бюллетень журналиста Лобкова Мосгоризбирком решил аннулировать бумажный бюллетень журналиста «Дождя» Павла Лобкова, которому удалось проголосовать дважды по поправкам к Конституции. 13

Шоу-бизнес Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками. 6

Футбол Заболотный высмеял дебют 15-летнего футболиста в чемпионате Испании Антон Заболотный, выступающий на позиции игрока нападения в российском профессиональном футбольном клубе "Сочи", с иронией поделился мнением о дебюте в испанском чемпионате по футболу Луки Ромеро, 15-летнего футболиста "Мальорки".

Игры Впечатления от Cyberpunk 2077. Изумительный город будущего Мистер и мисс Ви Cyberpunk 2077 начинается, конечно же, с создания персонажа.

Экономика McCain готовится локализовать производство под Тулой McCain готовится локализовать производство под Тулой В России может появиться новый крупный производитель картофеля фри.