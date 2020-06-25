Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВЖурналиста Айдера Муждабаева объявили в международный розыск

Журналисту Айдеру Муждабаеву, который ранее переехал из России на Украину, предъявлено обвинение в публичных призывах к терроризму. Следственный комитет РФ объявил его в международный розыск. В ведомстве сообщили, что обвинение Муждабаеву было предъявлено заочно.
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с чего всё началось
«Ему инкриминируется совершение с использованием сети интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК России)», — говорится в сообщении
 СК.
RT на русском08:03

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Журналиста Муждабаева объявили в международный розыск

Московский Комсомолец08:09

СКР обвинил журналиста Айдера Муждабаева в публичном оправдании терроризма

Интерфакс08:01

СК объявил журналиста Айдера Муждабаева в международный розыск

RT на русском08:03

СК объявил в международный розыск уехавшего на Украину российского журналиста Айдера Муждабаева

Эхо Москвы09:03

СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева

ТАСС08:02

СК объявил в розыск уехавшего на Украину журналиста Айдера Муждабаева

РБК08:08

СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск

РИА Новости08:00
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
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«Роснефть» претендует на участки на особо охраняемой природной территории Планы «Роснефти» по расширению ресурсной базы проекта «Восток Ойл» могут столкнуться с трудностями.
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