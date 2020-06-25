Политика
Деловое.ТВЖурналиста Айдера Муждабаева объявили в международный розыск
Журналисту Айдеру Муждабаеву, который ранее переехал из России на Украину, предъявлено обвинение в публичных призывах к терроризму. Следственный комитет РФ объявил его в международный розыск. В ведомстве сообщили, что обвинение Муждабаеву было предъявлено заочно.
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с чего всё началось
«Ему инкриминируется совершение с использованием сети интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК России)», — говорится в сообщении СК.RT на русском08:03
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