Мы с вами знаем, мы можем быть уверены, Россия обязательно победит эту эпидемию. Мы пройдем этот сложный этап, и эта победа будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах более сильной, более эффективной и доступной.

Россия обязательно победит эпидемию коронавируса и пройдет этот сложный этап, заявил президент Владимир Путин.

Происшествия Московскому бомжу выписали штраф на нарушение режима самоизоляции В Москве полицейские выписали штраф бомжу за нарушение режима самоизоляции. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает «Медиазона».

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 804

Политика Россия рассказала о готовности помочь Украине в Чернобыле Ранее дождливая погода помогла остановить распространение огня на территории зоны отчуждения в Чернобыле, с которым спасатели боролись почти две недели с начала апреля. 19

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Здоровье В двух селах Ульяновской области вводится карантин Ранее сообщалось, что медсестра Карсунской районной больницы в Ульяновской области с подтвержденным диагнозом заразила 34 контактировавших с ней людей, медучреждение мощностью 110 коек круглосуточного стационара закрыто с 7 апреля на карантин. 8

Политика Путин: пик коронавируса еще не пройден "Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России. 639

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Футбол Тренер «Сельты»: Приняв решение уехать, Смолов допустил ошибку Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал решение российского нападающего Фёдора Смолова покинуть Испанию в разгар пандемии коронавируса.

Экономика Одобрены четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий Правовая комиссия под руководством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий.

Происшествия Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет». 169

Общество Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели. 1,3K

Экономика Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. 161

Общество Депутаты попросили Путина выплатить всем россиянам по 25 тысяч Депутаты из Москвы и Санкт-Петербурга направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением выплатить всем россиянам по 25 тыс. рублей. 1K

Экономика Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе. 199

Кино Netflix открыл доступ к части своих документальных фильмов и сериалов Как писал NEWS.ru, платформа Apple TV+ открыла бесплатный доступ к части своего контента для тех, кто сидит в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве младенца в калининградском роддоме Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение неонатологу Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве младенца в калининградском роддоме № 4. Об этом «Новому Калининграду» сообщил адвокат медика Андрей Золотухин.