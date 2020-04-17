Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссия обязательно победит эпидемию коронавируса, заявил Путин

Россия обязательно победит эпидемию коронавируса и пройдет этот сложный этап, заявил президент Владимир Путин.
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Владимир Путин
Мы с вами знаем, мы можем быть уверены, Россия обязательно победит эту эпидемию. Мы пройдем этот сложный этап, и эта победа будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах более сильной, более эффективной и доступной.
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