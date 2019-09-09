Футбол

REGNUMREGNUMСборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Сборная России одержала победу над командой Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
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