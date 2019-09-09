Футбол

Газета.RuГазета.RuРоссия обыграла Казахстан в отборе Евро-2020 благодаря голу Фернандеса

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Сборная России подходила к матчу с Казахстаном в отличном настроении. В предыдущем туре квалификации на чемпионат Европы - 2020 подопечные Станислава Черчесова одержали волевую победу над упрямыми шотландцами благодаря голам Артема Дзюбы и Юрия Жиркова (2:1).
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