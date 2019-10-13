Футбол
ИзвестияРоссия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020
|9′
Денис Черышев
|22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
|28′
Панайотис Захариу
Маргаса
|36′
|38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
|41′
|45′+1′
Вячеслав Караваев
|61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
|78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
|79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
|80′
|89′
Александр Головин
|90′+2′
Денис Черышев
Кипр
Расстановка 3‑5‑2
12
Пардо
8
Кирьяку
4
Меркис
19
Лайфис
13
Кусулос
6
Иоанну
18
Артиматас
15
Папулис
3
Иоанну
17
Маргаса
20
Кости
1
Гилерме
15
Караваев
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
17
Головин
8
Кузяев
7
Оздоев
2
Бакаев
22
Дзюба
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020. Уже на девятой минуте встречи гол забил полузащитник Денис Черышев. Затем на 22-ой минуте ворота противника успешно поразил полузащитник Магомед Оздоев.
Читать в источнике
Оценить103
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Политика
Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:18
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 11 октября в 12:15
Общество
Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»
РИА Новости 09:16
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Здоровье
У жаловавшейся на слабость россиянки нашли полуметровую опухоль
Московские врачи вырезали гигантскую опухоль у 52-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на общую слабость и увеличившийся живот.
Lenta.ru 16:37
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Футбол
Билялетдинов: уважаю Гильерме и Фернандеса, но за сборную должны играть россияне
Натурализация Гильерме себя оправдала. Хотя, я всё равно не сторонник этого дела. Всё-таки за сборную России должны играть россияне.
Чемпионат 17:36
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Происшествия
В Audi пропавшей Ксении Каторгиной обнаружили кровь
Екатеринбург Онлайн 13:43
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не испытывает проблем во взаимоотношениях с Москвой в связи с военной операцией против сирийских курдов.
РБК 14:15
Футбол
Берлускони: «Верните мне „Милан“, чтобы он снова стал великим»
Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони отреагировал на слова нынешнего гендиректора клуба Ивана Газидиса.
Евро-футбол.ру 17:23
Армия и оружие
В Совфеде рассказали о пользе переговоров между Дамаском и курдами
Первый заместитель комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ситуацию на северо-востоке Сирии могли бы улучшить переговоры между представителями сирийских властей и курдскими группировками.
Московский Комсомолец 16:51
Космос
В великую неизвестность: «Кассини», смелая миссия по изучению Сатурна
ГЛАС.RU 11 октября в 04:52
Происшествия
Неизвестные расстреляли мужчину в Киеве
Двое неизвестных, которые находились в автомобиле Toyota Camry, расстреляли мужчину в Киеве.
REGNUM 15:03
Политика
РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины
В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Газета.Ru вчера в 13:57
Кино
В декабре выйдет мультфильм «Как приручить дракона: Возвращение домой»
RuNews24.ru вчера в 12:18
Религия
Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы
В понедельник 14 октября 2019 года Православная Церковь отмечает великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы.
Фома 17:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков о Татьяне Навке: «Моя жена хорошеет год от года»
Знаменитая фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков живут в официальном браке с 2015 года.
Суть событий 03:30
Армия и оружие
Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы
Международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии на восточными регионами страны, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Московский Комсомолец вчера в 15:40
Армия и оружие
Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
Актуальные Новости вчера в 10:44
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 16:42
Футбол
Гимнастка Чусовитина в восьмой раз выступит на Олимпийских играх
Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике 44-летняя Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, примет участие в Олимпиаде 2020 года в Токио.
ТАСС Спорт вчера в 09:53
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Музыка
«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато
Группировка «Ленинград» вечером 12 октября дала заключительный концерт прощального тура на «Газпром Арене».
Фонтанка.Ру вчера в 18:21
Единоборства
Александр Усик победил американца в своём дебютном весе
13 Октября 2019 Александр Усик выиграл свой первый бой в супертяжелом весе после остановки Чазе Уизерспуна в седьмом раунде в Чикаго.
Городской ТелеграфЪ 08:22