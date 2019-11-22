Теннис
ODDS.ruРоссия обыграла Сербию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Во втором сете наблюдалась аналогичная картина, сербы повели со счетом 4:1, но и на сей раз российские теннисисты сравняли счет. Впрочем, спурта на концовку партии не хватило, сербы собрались и выиграли со счетом 6:4.
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Сборная России по теннису впервые за 11 лет вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
RT на русскомвчера в 14:03
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса
Советский спортвчера в 11:53
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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