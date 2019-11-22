Во втором сете наблюдалась аналогичная картина, сербы повели со счетом 4:1, но и на сей раз российские теннисисты сравняли счет. Впрочем, спурта на концовку партии не хватило, сербы собрались и выиграли со счетом 6:4.

Россия обыграла Сербию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

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